Allanamientos en Marcos Paz por una causa de explotación sexual infantil en el marco del operativo provincial “Protección de las Infancias VI”

Mercedes (B), 3 de diciembre de 2025

Este martes 2 de diciembre se concretaron cinco allanamientos en viviendas de Marcos Paz, Luján y Chivilcoy, como parte de una investigación por explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes mediante la distribución de material de abuso sexual infantil. Las diligencias forman parte de la “Operación Protección de las Infancias VI”, un amplio despliegue coordinado por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.

En el Departamento Judicial Mercedes intervino la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas N.º 1, que participó en las pesquisas realizadas a nivel local. En total, la sexta edición del operativo incluyó 117 allanamientos simultáneos en 73 localidades bonaerenses, con el objetivo de combatir la pornografía infantil, el grooming y otras formas de abuso sexual en línea.

Desde Marcos Paz se ejecutaron allanamientos en domicilios señalados en la investigación, mientras que otras dos acciones tuvieron lugar en el partido de Luján y otras dos en Chivilcoy. El procedimiento fue coordinado por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General.

Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares, notebooks y dispositivos de almacenamiento digital, que serán sometidos a pericias especializadas. Las personas que habitan los domicilios allanados fueron identificadas, aunque no se adoptaron medidas procesales inmediatas hasta que concluyan los análisis forenses. En el plano departamental, las causas se investigan bajo la figura de tenencia y/o publicación de representaciones derivadas de abuso sexual infantil agravado cuando la víctima es menor de 13 años (art. 128 del Código Penal).

Las operaciones de este tipo han permitido identificar y desarticular a individuos que, amparados en el anonimato de internet, contribuyen a la explotación sexual infantil.

Operativo provincial Protección de las Infancias VI

La Procuración General informó que esta sexta edición del operativo fue encabezada por fiscales especializados en grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público, bajo la conducción del Procurador General Julio Conte-Grand.

El despliegue abarcó los departamentos judiciales Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen, Zárate-Campana, entre otros.

Del total de 112 personas investigadas, 103 son de género masculino y 9 femenino. Se detectaron también tres menores de 16 años que habían compartido material de abuso sexual infantil. El rango etario de los involucrados va de los 13 a los 62 años. Entre ellos, cuatro trabajadores que se desempeñan en ámbitos con contacto directo con infancias y dos pertenecientes a fuerzas de seguridad. También se identificaron 40 menores convivientes con los imputados.

La operación incluyó allanamientos en tres unidades carcelarias donde personas detenidas por abuso sexual infantil intrafamiliar continuaban distribuyendo material desde la prisión. Asimismo, se destacó la detección de contenido generado mediante inteligencia artificial.

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron: 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 teléfonos celulares y un arma de fuego, además de 32 triage digitales realizados durante el procedimiento.

La coordinación operativa contó con la participación de múltiples divisiones especializadas en delitos informáticos y trata de personas de la Policía Bonaerense, Policía Federal, Policía de la Ciudad, Prefectura Naval Argentina y otras unidades federales y provinciales.