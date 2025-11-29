Aníbal Pazos: «Quieren amedrentarme por exponer el arsénico en el agua’”

Aníbal Pazos, el ingeniero que vaticina será el intendente de Marcos Paz en 2027, contó en sus redes sociales otro hecho de intimidación sufrido en su domicilio: “Cada vez que me animo a hablar de los temas sensibles que afectan a Marcos Paz, aparecen gestos que pretenden ser ‘graciosos’, pero que todos sabemos qué significan. Primero fueron ratas decapitadas en mi casa. Ahora, galletitas de agua dejadas en un lugar con seguridad, justo después de que expusiera públicamente la presencia de arsénico en el agua de consumo.

El problema del arsénico no es menor ni puede minimizarse: «Estamos hablando de la salud de miles de bonaerenses que dependen de acuíferos compartidos. Cada vez que ponemos este tema sobre la mesa, aparecen maniobras absurdas, que lejos de distraer, evidencian el nerviosismo de quienes no quieren que la verdad se conozca».

«Lo que está en juego es un derecho básico: el acceso a agua segura. Y no vamos a dejar de señalarlo. ¿Cómo va a terminar esto? Intentan amedrentar a un futuro precandidato a intendente, pero lo único que demuestran es miedo», añadió.

«Nosotros no vamos a parar. Vamos a seguir hablando de lo que realmente importa, de las prioridades de la gente y de los problemas que afectan la vida de los vecinos de Marcos Paz. Frente a la intimidación, respondemos con más presencia en la calle, con propuestas reales y con compromiso».

«Y algo quiero dejar muy claro: cuando sea intendente en 2027, ABSA va a cumplir sus obligaciones como empresa privada al servicio de nuestra comunidad. Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima no puede seguir funcionando sin rendir cuentas, sin controles y sin garantizar algo tan elemental como agua segura«.