Las chicas de Sapa cerraron un año de lujo: tricampeonas y van al Regional 26

Pabellón Argentino de Marcos Paz volvió a hacer historia y este domingo 23, al mediodía, se consagró tricampeón en el Fútbol Femenino de Primera División de la Liga Mercedina.

El conjunto dirigido por Nicolás Guarnieri se quedó con un nuevo título tras vencer a Defensores y, gracias al empate registrado en Chivilcoy, asegurar matemáticamente la corona.

La consagración se dio en un clima de festejo: el presidente de la Liga Mercedina, Esteban Marcelo, junto al dirigente de Defensores Juniors, Mauricio Gil, entregaron el trofeo a la capitana Barbalat, quien celebró junto a todo el plantel el logro obtenido. Con este resultado, Pabellón no solo se queda con la Liguilla, sino que reafirma su liderazgo tras haber ganado también la fase regular.

La temporada 2025 será inolvidable para las de Marcos Paz: cerraron el año invictas, conquistaron el Apertura, dominaron el Clausura y, además, lograron la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur 2026.

Resultados del domingo

Pabellón 4

Goles: Camila Fernández, Valentina Pereyra, Noelia Molina y Josefina Santa María.

Defensores 1

Gol: Sofía Caparroz.

Cerámica 1 Gol: Bianca Garibotti.

El Timón Gol: Josefina Riccirduli.

Las chicas de Marcos Paz cierran un año brillante.

