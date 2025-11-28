Volvió en la última del año en Lobos: la Locomotora de Marcos Paz sigue a tope

Un clima espléndido acompañó a Ciclismo en Lobos en la realización de su última carrera del año, que volvió a convocar a una excelente participación cercana a los 200 bikers. Con entusiasmo y un marco ideal, se desarrolló una nueva competencia de rural bike en el predio de La Porteña.

La gran noticia de la jornada fue el regreso de Ariel “Locomotora” Martínez, quien no solo volvió a competir sino que se lució quedándose con la victoria en la clasificación general absoluta, imponiendo un promedio de 36 km/h, digno de su categoría.

En damas, el triunfo quedó en manos de Paola Lemos, mientras que en la Promo masculina se destacó Cristian Vizgarra y en la Promo femenina la ganadora fue Patricia Gil.

Con un cierre de temporada tan exitoso, la organización ya anticipa un 2026 con nuevas fechas y el mismo compromiso con el deporte y los competidores.

Por otra parte, Fabricio Montenegro también de Marcos Paz, finalizó cuarto en su categoría.

UNO POR UNO, LOS

MARCOSPACENSES

QUE PARTICIPARON

EN LOBOS

Categoría B2. 1° Martínez Ariel – Marcos Paz – 1:16:29. Categoría A2: ESQUIVEL Gustavo 1:37:45 (9º).

Las duplas participantes contaron también con buena participación. GONZALEZ MARIANO / MORENO FRANCISCO fueron los más rápidos entre las parejas.

Categoría B1º 4to MONTENEGRO Fabricio Marcos Paz 1:19:56. CUESTA , Sebastián, 1:22:19 (6to en B2). MEIRIM Díz Pablo; 12 en B2 con un tiempo de 1:37:24

DE SOUSA Domingo Ernesto, octavo en C1, con un tiempo de 1:36:44. FORTUNATO Pablo, con un tiempo de 1:36:53, llegando 9 en C1. MAIDANA Roberto, 1:40:54 (4to en D1). En tanto, Roberto Puski hizo podio entre los 3 primeros y quedó tercero de la categoría D2, con un tiempo de 1:36:53. José Encina registró un tiempo de 1:54:33 en la categoría E (cuarto) . También Libo Montenegro registró un tiempo de 1:27:32 y llegó tercero en categoría Gravel. Cerró la participación marcospacense Marcos Chaparro, en categoría participativa: 0:48:34 (1 vuelta).

Mariano Plaza @marianoplaza1