Las chicas de Sapa representan de diez a Marcos Paz en la Liga Mercedina: ¿se viene otro camp…?

La Primera División del Fútbol Femenino de la Liga Mercedina tenía un partido pendiente correspondiente a la última fecha, decisivo ya que enfrentaba al primero y al segundo de la tabla. Con ese encuentro finalizado, quedó todo listo para el inicio de la “Liguilla Final” en busca del título del Torneo Clausura.

En el duelo en cuestión, Pabellón se impuso por 6 a 1 sobre Cerámica.

Los goles del conjunto ganador fueron convertidos por Cecilia Barbalat, Camila Fernández (2), Noelia Molina (2) y Josefina Santa María.

Para Cerámica descontó Belém Giménez.

Lo que viene: definición del Clausura

La “Liguilla Final” se disputará en tres fechas. Si una vez finalizada esta instancia el equipo que termine en el primer lugar es el mismo que se ubicó primero en la fase clasificatoria, será automáticamente consagrado campeón del Clausura de Primera División Femenina

En cambio, si otro conjunto resulta ganador de la Liguilla, se jugará un partido final en la cancha de la Liga Mercedina para definir el título. Ese encuentro no tendrá ventaja deportiva: si termina empatado, la definición será por penales.

Los cruces iniciales serán:

Pabellón vs. El Timón

Cerámica vs. Defensores.

Copa Revancha

En paralelo, se disputa la Copa Revancha. El partido previsto para este sábado en Club Mercedes fue suspendido y deberá reprogramarse. Para el miércoles 12 está confirmada la continuidad del certamen:

Miércoles 12

Cancha: Palometas 20:00 — Palometas vs. Social y Deportivo Nicolás

Partido suspendido (a reprogramar):

Club Mercedes vs. Trocha