Aníbal Pazos: «¿Cuál es el Plan de Salud de Marcos Paz?»

El dirigente de Transformemos Marcos Paz Aníbal Pazos cuestionó la aprobación del proyecto de Residencias Médicas en el HCD y advirtió que sin un plan sanitario integral, las medidas aisladas no alcanzan. Señaló la falta de transparencia y la escasa capacidad del sistema de emergencias, reclamando prioridades claras para garantizar insumos, equipamiento y atención inmediata antes de avanzar hacia un hospital escuela.

La aprobación del proyecto de Residencias Médicas en el HCD merece una reflexión seria. No podemos hablar de transformar a Marcos Paz en un “hospital escuela” sin reconocer que esto implica una estructura mucho más compleja y costosa: presupuesto adicional, insumos, equipamiento y profesionales de apoyo con nivel académico que garanticen calidad en la formación y en la atención.

Es positivo que se discutan temas de salud en el Concejo, pero la pregunta central sigue sin respuesta: ¿Cuál es el verdadero Plan de Salud de Marcos Paz? No alcanza con medidas aisladas o anuncios parciales. Mientras tanto, la poca capacidad del sistema de emergencias continúa siendo una deuda que se traduce en vidas perdidas. Si no se prioriza la atención inmediata y el fortalecimiento de las guardias, cualquier iniciativa corre el riesgo de ser un parche y no una solución integral.

Además, en un contexto de falta de transparencia, cuesta entender decisiones que no se enmarcan en una estrategia clara. La salud pública requiere planificación, prioridades definidas y un rumbo concreto. No podemos seguir improvisando con proyectos que no atacan los problemas más urgentes de nuestros vecinos.

Marcos Paz necesita un plan sanitario integral, con prioridades claras: fortalecer el sistema de emergencias, garantizar insumos y equipamiento, y recién entonces avanzar hacia un hospital escuela que sea sostenible y de calidad. Sin transparencia y sin planificación, las medidas aisladas no alcanzan.

Navegación de entradas