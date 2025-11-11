Pabellón ganó en Marcos Paz y salió de la zona baja

En Marcos Paz, Pabellón consiguió un triunfo clave por la novena fecha de Primera División, al imponerse 2-1 sobre Quilmes, resultado que le permite salir de la zona de los últimos tres lugares y acomodarse mejor en la tabla.

El local logró ponerse rápidamente en ventaja con dos goles de Nahuel Romero, sosteniendo el control del partido hasta la parte final, donde Quilmes descontó a través de Luciano López. El cierre fue intenso, pero Pabellón sostuvo la diferencia y terminó celebrando ante su gente.

El encuentro tuvo además dos expulsiones en Quilmes: Felipe Emateguy y Leonardo Pérez. Árbitro: Andrés Costa (Lobos).

El triunfo significa aire para el “Azul” en su lucha por escapar del fondo, mientras que Quilmes cae transitoriamente al grupo comprometido con la permanencia, donde Carteros ingresó tras los resultados de la fecha.

En el Biaggini, Vélez fue contundente ante Palometas

El otro partido de la jornada se jugó en el Juan Carlos Biaggini, con una cancha castigada por la lluvia y la previa de Reserva. Allí, Vélez venció 4-1 a Palometas, en un cruce clave para ambos por sus objetivos.

El local mostró solidez y pegó temprano: Marcelo González marcó dos (incluyendo el 1-0 a los 10’),

Damián Acuña puso el segundo de cabeza, y Rodolfo Aquino aportó el cuarto en el complemento. Palometas descontó con Valentín Russi, pero el equipo quedó condicionado con la expulsión de su arquero Tobías Scorini a los 36’ del ST, obligando a que Ariel Suárez Vera terminara en el arco. El partido tuvo además reclamos por el arbitraje de Walter García (Chivilcoy), especialmente por un gol anulado a Scotto en el arranque del segundo tiempo. Con el resultado, Vélez se acerca a los puestos altos, mientras que Palometas continúa penúltimo.

