Milei cerró la campaña en Rosario: “Queremos una Argentina potencia, con una vida tranquila y llena de prosperidad”

“Nosotros queremos una Argentina potencia, con una vida tranquila y llena de prosperidad. Solo un país grande y rico puede lograr que sus ciudadanos progresen en la vida, cualquier otro camino se paga con la inseguridad. Lo hemos vivido nosotros en carne propia. Durante décadas, vivimos un modelo que se dedicó en robarle el futuro a los jóvenes, la mayoría no sabe lo que es vivir un país sin inflación y nosotros estamos aniquilando la inflación. Hoy hemos logrado esa decadencia y Argentina es admirada por todo el mundo”, dijo en el último fragmento el jefe de Estado.

“La mayoría de ustedes creció escuchando a sus padres diciendo que la Argentina no tiene salida y siempre van a desilusionar, los buenistas que estuvieron en el último gobierno lograron que se fueran del país 2 millones de jóvenes y hoy con este gobierno esta tendencia se está revirtiendo. La mayoría de ustedes creció viendo como los políticos prometían y nunca conseguían nada, sin embargo nosotros en 20 meses hemos logrado cumplir todas las promesas de campaña. La mayoría creció pensando que así como estaba argentina era imposible tener sueños, hoy de la mano de La Libertad Avanza y sus aliados, hoy en la Argentina hay esperanza. Vamos a hacer la Argentina grande nuevamente”, finalizó Milei.

Rosario fue condenada al fracaso por años de políticas diseñadas para robar riqueza», dijo el presidente. Acto seguido pidió el voto para Agustín Pellegrini, el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en Santa Fe.

“Con las reformas que vamos a llevar adelante, el comercio portuario va a creer muy fuertemente y esto hará crecer toda la economía de Rosario y de la provincia de Santa Fe”, auguró.

“Tienen que tener claro, que más allá de lo que nosotros proponemos, Rosario y la provincia están siendo asechadas por el fantasma del comunismo”, advirtió.

“En estas elecciones, se presenta una usurpadora de tierras que no tiene ningún problema en quitarle lo suyo por la fuera para cumplir sus objetivos castro-chavistas. Una candidata que dice alegremente que no quiere una Argentina potencia, quiere una Argentina tranquila de pobres”, dijo, en relación a Caren Tepp, la candidata de Fuerza Patria.

“Además, también tienen que tener en claro que en aquellos momentos de la historia donde los valores morales están en juego, todos los que estén en el medio y se la jueguen de tibios, son cómplices de los exterminadores de la sociedad”, agregó.

“Siempre empezar de cero lleva tiempo, encontramos un país destruido”, dijo Milei.

“Es imposible revertir en 20 meses, 100 años de decadencia. Este domingo tenemos que ir a defender todo el camino recorrido. Además, hay que entender que siempre es difícil ir por el camino correcto. Somos nosotros los que lo estamos haciendo. Es por eso que el Partido del Estado es el que se resiste, pero de nuestro lado están los argentinos de bien y les vamos a ganar en las urnas”, dijo el presidente Milei.

“Hay que tener conciencia que crecer demanda trabajo. Es como una carrera universitaria, les va a demandar años. Van a tener que estudiar, laburar y bancarse, para poder llegar a un logro. Tampoco se compra una casa en un día, es el fruto de mucho trabajo”, agregó.

“A diferencia de los anteriores, en Argentina está volviendo el crédito y el sueño de la casa propia es posible. Por eso, siempre empezar algo nuevo desde cero lleva tiempo. Encontramos un país destruido, íbamos camino a ser Venezuela. De hecho, la condenada, la reina de la tobillera, en el años 2013 firmó 12 acuerdo scon la narcodictadura de Venezuela. Manchó el nombre del general San Martin entregándole la distinción de honor al dictador de Nicolás Maduro”, afirmó en referencia a Cristina Kirchner.

“O caminamos hacia las ideas de la libertad o caminamos al comunismo castro-chavista. No aflojen, porque está vez el esfuerzo vale la pena”, agregó.

“Este domingo tenemos la posibilidad de cambiarle la cara al Congreso y poder avanzar en las reformas que la Argentina necesita. Necesitamos un Congreso más sólido para que podamos continuar en el camino del equilibrio fiscal, la estabilidad financiera, para continuar en la luicha contra la inflación y para terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en la Argentina”, continuó el presidente Milei.

“Todos estos que se llenan de palabras y con propuestas, han estado intentándolo en los últimos 40 años y todos fracasaron. Cuando nosotros llegamos al poder, la inflación viajaba al 1,5%, se había acelerado en los mayoristas y hubiéramos llegado a una inflación del 17 mil por ciento”.

Luego se sorprendió ante la ovación para el ministro Luis Caputo. “En mi vida nunca vi que ovacionaran a un ministro de Economía, gracias Toto”.

“Lo que decían que era imposible poner en caja, en el primer mes de gestión quebramos una inercia de 123 años y alcanzamos el equilibrio fiscal. A los seis meses, gracias a Santiago Bausili y a Pablo Quirno, saneamos el déficit del Banco Central. Es por eso, que hoy hemos logrado bajar la inflación, a niveles del 30% anual”.

“Como la cantidad de dinero está fija desde el año pasado, para mitad del año que viene la inflación habrá sido un mal recuerdo de la historia argentina. No solo eso, cuando se terminaron los controles de precios y frente al gran desabastecimiento, cuando se sinceraron las variables, la pobreza trepo al 57%“.

“Hoy, de la mano de la ministra Petovello, hemos logrado bajar la pobreza a niveles del 30%. Sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza y 6 millones de argentinos que no les alcanzaba para comer, hoy sí les alcanza porque salieron de la indigecnia. Esto, lejos de mis objetivos, no es la panacea. Bajar la inflación, bajar la pobreza, nos muestra que vamos por el camino correcto, por eso les pido que el domingo nos sigan acompañando”.