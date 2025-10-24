Curutchet estuvo en el cierre de campaña de FP junto a Marina Salzmann, candidata a diputada nacional

Hora de Informarse octubre 24, 2025
fp

«Llegamos al final de una campaña que nos encontró en la calle, con la gente, defendiendo lo que creemos: un país con oportunidades, con justicia social y con un Estado presente que cuide a todos.

Hoy más que nunca hay dos modelos en disputa: el del ajuste, la indiferencia y la crueldad, o el de un Estado eficiente, solidario y comprometido con su pueblo.
Un Estado que cree en la educación y la salud pública, que impulsa la producción y el trabajo, que protege a los jubilados y transforma la vida de las comunidades con obras reales.

Este domingo, llenemos las urnas de esperanza y frenemos otra vez a Milei en Marcos Paz y en toda la Provincia.
Busquemos la bandera, votemos por la Patria y sigamos construyendo un futuro para todos los argentinos y argentinas», sostuvo Curutchet.

