Curutchet estuvo en el cierre de campaña de FP junto a Marina Salzmann, candidata a diputada nacional

«Llegamos al final de una campaña que nos encontró en la calle, con la gente, defendiendo lo que creemos: un país con oportunidades, con justicia social y con un Estado presente que cuide a todos.

Hoy más que nunca hay dos modelos en disputa: el del ajuste, la indiferencia y la crueldad, o el de un Estado eficiente, solidario y comprometido con su pueblo.

Un Estado que cree en la educación y la salud pública, que impulsa la producción y el trabajo, que protege a los jubilados y transforma la vida de las comunidades con obras reales.

Este domingo, llenemos las urnas de esperanza y frenemos otra vez a Milei en Marcos Paz y en toda la Provincia.

Busquemos la bandera, votemos por la Patria y sigamos construyendo un futuro para todos los argentinos y argentinas», sostuvo Curutchet.