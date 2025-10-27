Marina Salzmann, primera diputada nacional electa en la historia de Marcos Paz

Tras las elecciones de medio término, la referente del Frente Renovador de Marcos Paz se convirtió en diputada nacional por Fuerza Patria.

Hace algunos meses, la candidata dialogó con Hora de Informarse y destacó el valor de su candidatura como un aporte de “renovación generacional”. También criticó duramente la gestión del gobierno nacional, señalando que “claramente hay un sector político al que le sirve que la gente no participe” y que “prefiere una ciudadanía que no sea exigente con los resultados y que se quede en la casa”.

«Gracias al pueblo bonaerense por una nueva jornada democrática ayer. Muchas gracias Marcos Paz por el acompañamiento en las urnas! Este lugar que me toca ocupar es de cada uno de ustedes. Tengo la certeza de que hay otro camino para la Argentina y quiero trabajar para que podamos construir esa alternativa.

Formo parte de una generación que está lista para dar un paso al frente y aportar su trabajo y conocimiento para renovar las ideas y construir el futuro que nos merecemos como país.

A todos aquellos que hoy se sienten sin esperanza, los invito a sumarse y que construyamos lo que viene juntos! Siempre la salida es colectiva», agradeció.

Finalmente, la entrevistada se refirió a sus posibles proyectos en el Congreso, mencionando el fomento de la producción y el empleo local, el fortalecimiento de la educación pública y la mejora de la infraestructura y conectividad, especialmente en relación con las vías de acceso a Marcos Paz.