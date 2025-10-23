La otra cárcel que se viene en Marcos Paz: cerrarán Devoto y hasta alojaría presos de comisarías de CABA

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrieron las obras del nuevo complejo penitenciario que la Ciudad de Buenos Aires construye en el partido bonaerense de Marcos Paz.

El proyecto, que fue reanudado en diciembre de 2024 tras cinco años de interrupción, registra un 82% de avance y tendrá capacidad para 2.232 internos una vez finalizado. Su puesta en funcionamiento está prevista para marzo de 2026, y permitirá cerrar el penal de Villa Devoto, trasladando allí a los detenidos actualmente alojados en el Complejo Penitenciario U2 y en comisarías o alcaidías de la Ciudad.

Durante la recorrida, Bullrich destacó la importancia política del trabajo conjunto entre La Libertad Avanza y el PRO, al afirmar en su cuenta de X:

“La Libertad Avanza y el PRO, juntos en la Ciudad de Buenos Aires, para que los cambios que se vienen realizando no queden a mitad de camino y para que el Congreso no trabe las mayorías que el país necesita para seguir cambiando”.

Y agregó:

“Esta coalición va a seguir trabajando por el país y por el futuro de todos los argentinos”.

Desde el Gobierno porteño informaron que la obra ocupa una superficie de 80 hectáreas y se desarrolla en cuatro etapas, siendo esta la última. La inversión supera los $100 mil millones. Para poder retomar los trabajos, se debió cancelar la licitación original y convocar a una nueva, que permitió acordar un esquema de inversión conjunta con un monto reducido.

El complejo contará con cuatro unidades de alojamiento, cada una con edificios administrativos, de servicios y de programas. Además, se incluyen espacios para visitas, un gimnasio cubierto, talleres laborales y educativos, canchas de fútbol y huertas.

También se prevé la construcción de edificios de seguridad externa, asistencia médica, cocina y panadería, suministros, bomberos, administración e ingreso, junto con sectores de servicios comunes.

La recorrida de Bullrich se produce en paralelo al debate en la Legislatura porteña del proyecto de ley para crear el Servicio Penitenciario de la Ciudad, un paso clave en la consolidación de la autonomía porteña y en el fortalecimiento de la seguridad.