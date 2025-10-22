Personajes: descubrí un poco más de Nahuel, por qué es casi argentino y juega en Brasil

Nahuel Adolfo Ferraresi Hernández nació el 19 de noviembre de 1998 en San Cristóbal, Venezuela, pero creció en Marcos Paz, donde dio sus primeros pasos en el fútbol, influenciado por su padre, Adolfo “Pocho” Ferraresi. De chico jugaba como delantero o volante ofensivo, aunque su altura y potencia lo llevaron a convertirse en defensor central.

En 2017 debutó profesionalmente en Deportivo Táchira y pronto fue adquirido por el City Football Group, que lo cedió a diferentes clubes de Uruguay, Portugal y Brasil: Montevideo City Torque, FC Porto B, Moreirense FC y Estoril Praia, antes de llegar al São Paulo FC.

Su etapa en el fútbol brasileño marcó su consolidación. Tras sufrir una grave lesión de ligamentos en 2024, Ferraresi regresó un año después y se afianzó como titular en São Paulo, destacándose por su solidez defensiva, capacidad aérea y liderazgo. En 2025, su rendimiento lo posiciona como una de las piezas claves del equipo y su vínculo con el club fue renovado.

La trayectoria de Ferraresi refleja madurez y resiliencia: de joven promesa a defensor referente, pasando por distintas ligas y superando adversidades. Habitual convocado a la selección venezolana, donde debutó en 2018, su presente en el fútbol brasileño potencia su valor internacional en el camino hacia el próximo Mundial.

Reflejo del paso del tiempo

La trayectoria de Ferraresi ilustra varios elementos de maduración profesional y personal:

De un juvenil que transitaba entre Venezuela y Argentina, jugando en ofensiva, pasó a adaptarse de lleno al rol de defensor, lo cual exige otra mentalidad y habilidades específicas (anticipación, posicionamiento, juego aéreo)

Su juventud (nacido en 1998) le permitió explorar distintas ligas y países de Europa y Sudamérica, acumulando experiencia antes de asentarse en un gran club de Brasil.

Hoy, con 25-26 años, Ferraresi no sólo compite en un contexto exigente sino que ya aparece como figura consolidada, lo que indica que la transición “promesa → referente” se encuentra en marcha.

De Marcos Paz a São Paulo, la historia de Nahuel Ferraresi es la de un futbolista que creció paso a paso, con talento, esfuerzo y una notable capacidad para reinventarse y consolidarse en la élite del continente.

Navegación de entradas