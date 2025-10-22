Balance positivo tras la Fiesta Nacional del Jamón en Marcos Paz

Hora de Informarse octubre 22, 2025
jj

Dialogamos con Verónica Mc Loughlin, concejala, y Gastón Luoni, responsable del área de Fiestas Populares, quienes compartieron un balance muy positivo de la Fiesta Nacional del Jamón, realizada el pasado fin de semana.

“El balance es más que positivo. Siempre hay incertidumbre por el cambio de fecha, pero nos tocó un fin de semana espléndido”, destacó Mc Loughlin. “Los vendedores y feriantes quedaron más que contentos. Fue un trabajo enorme de todo el equipo municipal”, agregó.

Además, la concejala contó que ya comenzaron los viajes de egresados a Mar del Plata y los campamentos en el campo ‘El Gato’, actividades que marcan el cierre del año para muchas instituciones locales.

Por su parte, Luoni expresó sentirse “felizmente cansado” y subrayó la gran convocatoria que tuvo el evento:

“Hubo muchísima gente y una gran respuesta del público. Agradecemos a los medios, tanto locales como nacionales, por la difusión”, señaló.

👏 Una vez más, la Fiesta Nacional del Jamón reafirmó su lugar como uno de los eventos más convocantes de Marcos Paz.

Más historias

danza

La Escuela Municipal de Danza se prepara para su muestra anual en el Teatro Roma

Hora de Informarse octubre 22, 2025
tjb2

Marcos Paz se destacó en los Juegos Bonaerenses 2025 con importantes logros deportivos y culturales

Hora de Informarse octubre 20, 2025
Jamon

Turistas de todo el país llegaron a Marcos Paz para disfrutar de la fiesta del Jamón

Hora de Informarse octubre 20, 2025

Más Noticias

jj

Balance positivo tras la Fiesta Nacional del Jamón en Marcos Paz

Hora de Informarse octubre 22, 2025
danza

La Escuela Municipal de Danza se prepara para su muestra anual en el Teatro Roma

Hora de Informarse octubre 22, 2025
campo

El ánimo del campo refleja cautela en un clima político decisivo

Hora de Informarse octubre 22, 2025
bup

Advertencia institucional: a días de las elecciones con BUP, persiste el riesgo de apatía y la «escasa formación cívica» de los electores

Hora de Informarse octubre 21, 2025
elecciones

El próximo domingo se usará por primera vez la Boleta Única de Papel

Hora de Informarse octubre 20, 2025