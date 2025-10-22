Balance positivo tras la Fiesta Nacional del Jamón en Marcos Paz

Dialogamos con Verónica Mc Loughlin, concejala, y Gastón Luoni, responsable del área de Fiestas Populares, quienes compartieron un balance muy positivo de la Fiesta Nacional del Jamón, realizada el pasado fin de semana.

“El balance es más que positivo. Siempre hay incertidumbre por el cambio de fecha, pero nos tocó un fin de semana espléndido”, destacó Mc Loughlin. “Los vendedores y feriantes quedaron más que contentos. Fue un trabajo enorme de todo el equipo municipal”, agregó.

Además, la concejala contó que ya comenzaron los viajes de egresados a Mar del Plata y los campamentos en el campo ‘El Gato’, actividades que marcan el cierre del año para muchas instituciones locales.

Por su parte, Luoni expresó sentirse “felizmente cansado” y subrayó la gran convocatoria que tuvo el evento:

“Hubo muchísima gente y una gran respuesta del público. Agradecemos a los medios, tanto locales como nacionales, por la difusión”, señaló.

👏 Una vez más, la Fiesta Nacional del Jamón reafirmó su lugar como uno de los eventos más convocantes de Marcos Paz.