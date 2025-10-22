La Escuela Municipal de Danza se prepara para su muestra anual en el Teatro Roma

En el Centro Cultural Roma de Marcos Paz ensaya con entusiasmo la Escuela Municipal de Danza, dirigida por Liliana Rodríguez, quien destacó el crecimiento del grupo:

“Contamos con cien alumnos. La muestra anual es una oportunidad para que los padres vean cómo han avanzado”, explicó, y agregó: “No es fácil desenvolverse en el escenario, pero abrimos las puertas para todos”.

El espectáculo se presentará en la sala del Teatro Roma los días domingo 30 de noviembre y 7 de diciembre, donde los distintos grupos mostrarán todo lo aprendido durante el año.

Las profesoras Nitay y Cande también compartieron su entusiasmo.

Nitay recordó que “hace 10 años que baila” y que cada muestra “es un momento muy especial”.

Por su parte, Cande, a cargo de las más pequeñas, expresó:

“Queremos que se luzcan frente a sus familias y disfruten del escenario”.

Los ensayos se realizan en ‘La Cueva’, ubicada en Rivadavia y Roca, donde el arte y la dedicación se combinan día a día para seguir haciendo crecer la danza en Marcos Paz.