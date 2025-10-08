Sapa Fútbol, con la mira en la punta del torneo femenino de la Liga Mercedina

Continúa para las chicas de Sapa Fútbol la gran oportunidad de alcanzar el empate virtual en la cima de la tabla de posiciones del fútbol femenino de la Liga Mercedina de Fútbol. Si bien el líder actual es Cerámica, de Chivilcoy, las representantes de Marcos Paz aún tienen un partido pendiente. De conseguir los tres puntos en ese encuentro, igualarían la línea de Cerámica, que suma 18 unidades.

El detalle no es menor: Sapa presenta una diferencia de gol ampliamente superior a la del conjunto chivilcoyense, por lo que un eventual triunfo en el compromiso que debe recuperar le permitiría ubicarse en lo más alto del certamen.

La séptima fecha del torneo se desarrolló entre el viernes y el domingo, aunque la lluvia impidió que se disputara el cruce entre Cerámica y Timón, previsto en Chivilcoy.

En los partidos que sí pudieron jugarse, Pabellón goleó a Palometas en Marcos Paz el viernes, mientras que Club Mercedes consiguió su primer triunfo del Clausura ante Social Nicolás. En tanto, Defensores de San Andrés de Giles se impuso como visitante frente a El Frontón.

Resultados:

Pabellón 6 (Noelia Molina 3, Camila Fernández 2 y Rocío Barbalat)

Palometas 0

Club Mercedes 5 (Katia Roda, Yanina Russo, Agustina Vacarezza y Lola Patrone 2)

Social Nicolás 1 (Sofía Ivachich)

Con la fecha aún inconclusa y un partido pendiente, Sapa Fútbol se ilusiona con alcanzar la punta del campeonato, aprovechando que Cerámica quedará libre en la próxima jornada.

