Rural Bike: Agüero, presente en Giles

Hora de Informarse octubre 8, 2025
Aguero 2

Adelantándose a un pronóstico de mal clima para el domingo, Ciclorural Giles ubicó su tercera fecha de Campeonato al sábado 4 de octubre.
El calor acompañó la tarde en el predio de La Rural Eventos Giles, donde una gran cantidad de bikers se hizo presente para pedalear por el circuito de 20.8 km
Jony Tegaldo logró la victoria general al cabo de tres vueltas a 35 km/h de promedio. El biker A1 de Capitán Sarmiento superó por más de cinco minutos a Maxi López, Federico Desia, Cristian Funes y Fede Di Bello, quienes completaron el top five. De Marcos Paz, Javier Agüero llegó 9º en categoría B1.

.

