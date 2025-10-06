Crimen de Noemí Toloza: dos detenidos y dónde viven; cómo fue que los capturaron

Entre la noche del viernes 3 del corriente y la madrugada de este sábado 4 fueron aprehendidos dos sujetos que tras cometer un ilícito en un local comercial de la localidad de Marcos Paz, hicieron uso de un arma de fuego para amedrentar a las víctimas y provocaron el deceso -producto de los disparos – de la propietaria del lugar.

Según consta en la investigación, alrededor de las 19:30 Hs. dos sujetos llegaron a un local de rubro “Minisúper Orquín”, ubicado en calles Vélez Sársfield entre Pueyrredón y Esmeralda, a bordo de una motocicleta marca Yamaha FZ color azul. Mientras uno de ellos ingresó armado, el restante se quedó afuera oficiando “de campana”. Tras consultar por algunos elementos de despensa, el que se encontraba dentro del local sacó el arma y comenzó a amenazar a los presentes. Le quitó la cadenita que tenía en el cuello a uno de los empleados, y efectuó un disparo. Cuando la comerciante se acercó al lugar para intervenir y tratar de disuadir al asaltante, éste le disparó a la altura del pecho para poder escapar. Y de inmediato los malhechores emprendieron la fuga.

Con ayuda de los presentes, la mujer fue trasladada al nosocomio local en un vehículo particular. A pesar de los esfuerzos médicos, la comerciante (de 51 años, domiciliada en la localidad) falleció producto de las heridas sufridas.

Por el hecho tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial Mercedes – a cargo del dr. Juan Antonio Repetto – y la Ayudantía Fiscal de la localidad que impartieron las directivas del caso.

Con una importante labor de parte de personal de la Estación de Policía Comunal Marcos Paz, DDI y Personal de GTO y tras elementos de interés que fueron relevados, se logró la aprehensión de un sujeto (quien conducía la motocicleta) en la vía pública y fue puesto a disposición de la Justicia.

La investigación continuó y se logró identificar al segundo malhechor, y tras un rápido operativo lograron aprehenderlo en la localidad de Hurlingham.

Los imputados (un sujeto de 36 años, con domicilio en la localidad de Marcos Paz y otro de 38 años con domicilio en Villa Tesei, ambos con antecedentes penales) comparecieron ante el agente fiscal en el marco de la audiencia de declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal en la jornada del domingo 5 del corriente, acusados por los delitos de “Robo agravado por el uso de arma de fuego y Homicidio criminis causa”.

