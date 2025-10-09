Marina Salzmann y la ilusión intacta de ser la primera voz de Marcos Paz en el Congreso Nacional

El domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. En este marco, la fuerza opositora Fuerza Patria presentó oficialmente a sus candidatos, destacando la presencia de Marina Salzmann, actual concejal de Marcos Paz, quien integra la lista bonaerense en el 14° lugar entre los 35 principales postulantes a diputados nacionales.

La presentación se realizó con la participación del intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet; el primer candidato a diputado y ex canciller, Jorge Taiana; la jefa de Asesores de la Provincia, Cristina Álvarez Rodríguez; y la propia Salzmann, que asume este desafío histórico para representar a su ciudad en el Congreso.

En primer lugar, Marina Salzmann agradeció el respaldo del jefe comunal:

“Nunca fue tan claro el contexto de lo que pueda hacer el Congreso y los diputados que quieran enfrentar al proyecto de Milei”.

Por su parte, Jorge Taiana apuntó contra el gobierno nacional:

“Hemos visto un hecho triste esta semana, humillante: ver a un presidente sumiso e inclinado ante un presidente poderoso. No somos más que nadie ni menos que nadie, eso nos lo enseñaron Juan y Eva Perón. Tenemos 1700 millones de dólares menos que se llevaron seis o siete cerealeras: eso es una estafa”.

En tanto, Ricardo Curutchet destacó el camino colectivo del espacio:

“Hemos podido construir a lo largo del tiempo esa idea de comunidad. Es codo a codo, nadie adelante de nadie. El 26 de octubre vamos a ganar mejor que en septiembre”.

Con este paso, Marina Salzmann se convierte en la primera dirigente de Marcos Paz con posibilidades reales de llegar al Congreso de la Nación, consolidando la apuesta de Fuerza Patria a una nueva generación de dirigentes y reafirmando la proyección nacional de la ciudad en la política bonaerense.

En su mensaje, Salzmann agradeció a Sergio Massa y Malena Galmarini por la confianza depositada, y sostuvo que su incorporación a la lista significa “una apuesta a una nueva generación”. También resaltó el acompañamiento de sus compañeros del Frente Renovador de Marcos Paz, subrayando que “se trata de un logro colectivo”.

Respecto al escenario político, la candidata recordó las elecciones del 7 de septiembre y afirmó:

“Ese día demostramos que cuando el peronismo se organiza y se une no hay derecha que pueda dividirlo. Este es el primer paso para derrotar a Javier Milei y seguir construyendo una alternativa; el segundo paso será en octubre”.

Salzmann celebró además que la Cámara de Diputados haya revertido los vetos presidenciales contra las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, y destacó el rol del Frente Renovador en la defensa de la universidad pública y la salud como derechos esenciales.

De cara a los comicios, anticipó que Fuerza Patria caminará “en unidad, con la fuerza de los intendentes y toda la lista bonaerense, hacia un nuevo triunfo el 26 de octubre”. Finalmente, coincidió con lo expresado por la diputada María Jimena López, al señalar que “los bonaerenses están sufriendo las consecuencias de un ajuste brutal en manos del presidente de la Nación” y que la responsabilidad de la oposición es “construir una alternativa”.

Con este paso, Marina Salzmann no sólo hace historia en Marcos Paz, sino que se proyecta como una de las voces jóvenes del peronismo bonaerense en el Congreso de la Nación.

Informe: Mariano Plaza

