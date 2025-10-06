Marcha de pedido de Justicia por Noemí: «llamé a la ambulancia y la policía y no venían»

Gustavo Orquín, el compañero de vida de Noemí Toloza (51 años), cruelmente asesinada en el Minimercado Orquín, de la calle Vélez Sarsfield del barrio El Palenque de Marcos Paz, convocó a todos los vecinos, políticos, miembros de las instituciones y todos aquellos que quieran sumarse a una marcha pacífica, este jueves 09-10 a las 17.30. Con el afán de hacer una caminata desde Vélez Sarsfield 1034 esquina Esmeralda hasta la plaza San Martín de Marcos Paz. EL OBJETIVO: pedir JUSTICIA POR NOEMÍ y para que estos hechos aberrantes no vuelvan a suceder nunca más en Marcos Paz.

«A estos hijos de p… no les importó nada, destruyeron dos familias. Tiene que haber pena de muerte, porque nosotros somos ciudadanos comunes y estamos expuestos a la pena de muerte de estas lacras. Quiero que se pudran en la cárcel; pero lamentablemente les dan celulares, están como quieren. Lo único que quiero es JUSTICIA POR NOEMÍ, nadie me la va a devolver. Fue de terror, cuando escuché el tiro la vi ahí tirada. Me quiso decir algo, la tuve 30 minutos tirada en el piso, seguramente tenía una chance de salir adelante. No se la dieron a esa chance, por qué no llegó la ambulancia? La llevamos en una camioneta con los vecinos y cuando llegamos al hospital vimos una ambulancia parada. Noemí se podría haber salvado, ella no se lo merecía. No tenemos seguridad en este barrio, a Noemí la querían todos y ella también se llevaba muy bien con los vecinos», cuenta Gustavo en un desgarrador relato.