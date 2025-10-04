Marcos Paz: matan a una mujer trabajadora con un arma de fuego

¿Cómo escribir unas líneas de un hecho espantoso cuando los damnificados son amigos? ¿Cómo no sentir dolor cuando de un día para el otro los que no valoran la vida te la quitan? Increíble, pero real. A Noemí Tolosa, la señora de Gustavo Orquín, la mataron de un disparo en el comercio que tanto les costó hacerlo crecer. Junto a sus hijos, el Minisúper Orquín se ganó el cariño del barrio El Palenque y la comunidad en general por ofrecer el mejor precio y acordarse de los niños en su día regalando bolsitas con golosinas o bien, generando sorteos para que la gente siempre se lleve algo más.

El hecho trágico ocurrió el 3 de octubre, durante el día, en Vélez Sarsfield 1034 (esquina Esmeralda). En circunstancias que aún se desconocen, dos malvivientes le arruinaron la vida a una familia con dos hijos (también trabajadores incansables) asesinando con crueldad a la señora de Gustavo. Según fuentes policiales, aseguraron haber detenido a los dos sujetos (mayores de edad) y en el caso interviene la UFI3 de Mercedes.

Mis condolencias a toda la familia Orquín.

Mariano Plaza (editor y titular de Hora de Informarse).

Noticia en desarrollo.