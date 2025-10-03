Estudiantes de la Escuela Técnica N°1 de Marcos Paz fueron reconocidos por sus proyectos de innovación

Alumnos de la Escuela Técnica N°1 de Marcos Paz obtuvieron cuatro importantes distinciones por iniciativas diseñadas a partir de problemáticas concretas de la comunidad. Los inventos fueron premiados en la Feria Provincial de Educación, organizada en Mar de Ajó, y en el Concurso municipal IDEAS.

El director de la institución, Fabián Dinardo, celebró los logros alcanzados:

“Siempre es un orgullo el grupo de alumnos que tenemos y el grupo de docentes que acompañan, realizando diferentes proyectos con una calidad educativa más que satisfactoria”.

En la Feria Provincial, uno de los proyectos distinguidos fue Punto Fijo, impulsado por los estudiantes Ángeles y Santiago. La iniciativa surgió al detectar un incremento del 65% en el precio de los clavos y la dependencia de proveedores externos a la ciudad. Frente a esta situación, desarrollaron un plan para instalar una fábrica local de tornillos, con el objetivo de recuperar la inversión en apenas un año.

Otro de los proyectos destacados fue la Mesa de Trabajo Inclusiva, elaborada por Santiago, Thiago, Martín y Jonás. La idea nació a partir de la experiencia de un compañero que se había fracturado y no podía realizar las tareas de taller de manera convencional. Tras encuestas y pruebas, diseñaron una mesa adaptable con soportes especiales, que facilita el traslado y permite a personas con movilidad reducida trabajar de manera autónoma en el espacio de taller.

En el marco del Concurso IDEAS, la escuela también recibió premios por dos desarrollos innovadores:

• Firm Step, un bastón inteligente para personas no videntes, equipado con sistema de sonido, vibración y GPS.

• Un cesto de reciclado inteligente para uso domiciliario, diseñado como respuesta al bajo índice de reciclaje en los hogares, que facilita la separación de residuos desde el origen.

Estos proyectos no solo reflejan la creatividad y el compromiso de los estudiantes con la comunidad, sino también la importancia de la educación técnica como motor de soluciones concretas y sustentables para los desafíos del presente.