Victoria Karp Leiva: sobre ruedas, entre dos patrias y con muchas ilusiones

Cuando Victoria Karp Leiva se calza los patines, no sólo lleva un par de ruedas: arrastra sueños, historia familiar y expectativas de dos países. En 2025, a sus 16 años —conquistados entre Brasil, Italia y el corazón de El Salvador—, esa tensión y esa suerte de doble pertenencia terminan siendo una ventaja: empujan su paso con una urgencia medida, casi elegante.

Una mirada al pasado: raíces argentinas, bandera salvadoreña

Victoria nació en Marcos Paz (Buenos Aires), donde empezó a patinar cuando era niña. Desde esos primeros pasos —o primeros giros, mejor dicho— quedó claro que había algo especial en su porte y su dedicación. En 2024, Hora de Informarse la definió como “una de las pocas patinadoras que ha sido campeona Panamericana con dos países diferentes: Argentina primero, y luego El Salvador”.

El salto fue posible cuando su familia decidió que representara la nación de origen materno, El Salvador, un país que hasta entonces no tenía referencias fuertes de patinaje artístico para convocarla como figura emergente.

El respaldo salvadoreño resultó decisivo: viajes, estadías, competencias internacionales. Con una nación que te apoya —aunque pequeñísima en recursos—, muchas puertas se abren. Así lo señaló el propio medio local: “país que … se encarga de solventarle los viajes para entrenar en el exterior”.

El 2025 hasta ahora: avances, momentos destacados y números

Este año, Victoria ha ido puliendo su andar internacional, midiendo hasta dónde puede empujarse:

En la World Cup 2025 de patinaje artístico (celebrada en Reggio Emilia, Italia), se menciona que Victoria participó del evento. En la Copa de las Américas, logró una victoria destacada.

En una publicación oficial del INDES de El Salvador, se informa que ganó medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Naciones de Patinaje Artístico.

En competencia internacional, fue ubicada en la posición #1 del programa corto de la “Americas Cup” de patinaje artístico.

Y en el torneo Panamericano de Naciones, finalizó en la cuarta posición, apenas un paso atrás del podio, tras haber comenzado en un lugar inferior, escalando posiciones durante el certamen.

Si analizamos los datos disponibles, podría decirse que 2025 está siendo un año de consolidación más que de consagración explosiva: Victoria no está dominando todos los escenarios, pero ha mejorado su consistencia, está minando los huecos que la separan del podio en competencias mayores, y gana mayor visibilidad internacional.

Un par de anécdotas que dicen más que los números

En 2024, viajó al torneo Artistic Internacional en Trieste (Italia) entre el 17 y 26 de mayo, donde compitieron 502 patinadoras de 28 países. En ese ambiente de potencia europea, Victoria —apoyada por El Salvador— logró ser la mejor del continente entre participantes no europeos.

En otra ocasión, tras ganar la Copa de las Américas, visitó el sistema de medios de su localidad natal, donde comentó que fue “la primera vez que participó en esta competencia” y que la actuación la marcó como referente local.

También suele compartir momentos de tensión y orgullo: ver su nombre liderando el short program de una competencia regional fue celebrado por su federación salvadoreña, lo que implica que, aunque joven, ya genera expectativas institucionales.

Estas historias refuerzan algo que se percibe desde fuera: Victoria no compite sólo contra otras patinadoras; compite contra las barreras geográficas, las diferencias de inversión, la necesidad de representar con dignidad dos identidades distintas.

¿Qué le falta? ¿Hacia dónde va?

Si miramos este 2025 como un promedio —no triunfal absoluto, pero sí prolijo y en ascenso—, algunas conclusiones se asoman:

Regularidad competitiva: Victoria no siempre está entre las primeras (España, Italia y Portugal siguen siendo potencias dominantes), pero sí ha logrado aparecer regularmente en finales y rondas decisivas, lo que antes era solo ocasional.

Menos margen de error: en competencias donde los puntajes están muy parejos, cualquier caída, pérdida de ritmo o error de ejecución puede costar posiciones de podio.

Pulir elementos artísticos y técnicos: en un deporte como el patinaje artístico, el componente estético —la plasticidad, la conexión con el jurado—, suma casi tanto como la dificultad técnica.

Mayor respaldo institucional: mientras El Salvador la respalde en gastos logísticos y presencia internacional, su camino podrá seguir escalando. Pero cualquier recorte presupuestario o falta de apoyo puede volverla más vulnerable.

Construir su narrativa pública: parte de entrar al primer nivel ya no dependerá solo del rendimiento deportivo, sino de cómo se inserte en medios, patrocinios, visibilidad en redes, elegir competencias estratégicas.

Retrato de una joven que mira lejos

Detrás de los números y las competencias, Victoria transmite algo que es común entre quienes hacen del deporte una forma de vida: disciplina temprana, sacrificios, soledad en giras, la sensación de que cada detalle técnico cuenta, y también la ilusión de representar un país que la eligió como estandarte.

Se la ve en fotos con el traje brillante, mirando al jurado con una mezcla de hoy y de mañana en el rostro. Se la imagina en los pasillos del estadio esperándose para su turno, revisando mentalmente combinaciones de giros y piruetas. Y también, soportando los cuestionamientos que vienen de quienes dicen “¿por qué no representás Argentina?”, o “¿con qué recursos viajás tanto?”.

En resumen este 2025 Victoria Karp quedó Campeona de la Copa America (Americas Cup 2025) ,Top Five de la Copa del Mundo (Worldcup 2025) y cuarto lugar en el Panamericano 2025.

Este 2025, ese tira y afloje —entre identidad, oportunidad y aspiración— parecería estar inclinado hacia la promesa más que hacia la certeza: Victoria Karp Leiva está promediando un año que puede terminar definiendo si da el salto definitivo. Si sigue fortaleciendo su técnica, reduciendo errores, sumando experiencia, ese salto puede no tardar.