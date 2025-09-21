Sergio «Maravilla» Martínez visitó Marcos Paz y le puso épica a su regreso

«La estoy pasando bien, todavía no terminó el día», contaba Martínez dialogando con colegas locales en un gimnasio de Marcos Paz, donde fue invitado a comer un asado. «Nos queda un ratito más todavía, así que Realmente bien. La gente es muy cálida siempre a donde voy. La verdad que la gente me trata con una calidez que es que es espectacular, así que me pone muy muy contento. Más en un ambiente deportivo, un ambiente boxístico, viste?» .

En una jornada cargada de emoción en Marcos Paz, Sergio “Maravilla” Martínez confirmó su regreso al ring y adelantó que volverá a pelear en el estadio de Huracán. El excampeón mundial de boxeo dialogó con la prensa y destacó el recibimiento del público local.

“Lo estoy pasando bien. Todavía no terminó el día, nos queda un ratito más. La gente es muy cálida siempre, a donde voy me tratan con una calidez espectacular. Más en un ambiente deportivo, boxístico, estoy en mi salsa”, expresó el boxeador.

Martínez reveló que su próximo combate será contra Laureano “Pepi” Staropoli, luchador con pasado en la UFC y las artes marciales mixtas. “Va a ser en el estadio de Huracán. Mucha alegría. Un rival complicadísimo, un atleta tremendo y un luchador formidable. Ya empiezan a recorrer estas hormiguitas por acá adentro”, confesó.

Consultado sobre su preparación, el ex campeón aseguró que llega con energías renovadas. “Muy bien, con muchas ganas. Lo importante es lo que uno tiene acá y acá —señaló su cabeza y su corazón—. Tengo actitud, mucha voluntad diaria, mucha disciplina. El motor está en marcha, ya llevo unas cuantas semanas entrenando”, dijo.

Aunque reconoció que aún no retomó los entrenamientos específicos de boxeo, sí subrayó que la preparación física ha sido intensa: “Me falta empezar boxeo, pero comencé con la parte física, la parte dura, y lo estoy haciendo muy bien. Estoy impecable”.

El púgil también adelantó que estuvo trabajando en un proyecto audiovisual junto a su equipo en Marcos Paz. “Estuvimos grabando algo que ojalá pronto salga y le va a gustar a la gente. Una especie de sketch que va a estar copado”, adelantó entre risas.

Fiel a su estilo, Martínez se mostró cercano con el público y dejó un mensaje a los jóvenes: “Sueñen, proyecten y trabajen por esos sueños. Los sueños no van a venir solos. Cuando uno consigue algo es porque tuvo la capacidad de llegar. Así como a mí me pasó de poder ser campeón del mundo, también le puede pasar a cualquiera que esté del otro lado de la pantalla. No hay que quedarse en el intento: hay que hacerlo”.

El regreso de “Maravilla” al ring promete ser uno de los eventos deportivos más destacados del año, con la expectativa puesta en su enfrentamiento ante Staropoli en Parque Patricios.