Marina Salzmann, con el afán de ser diputada nacional por Fuerza Patria

La dirigente local de Marcos Paz, Marina Salzmann, anunció que integrará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en representación de Fuerza Patria. La candidata confirmó que asumirá este desafío renunciando a su postulación seccional, con el compromiso de “poner el mayor esfuerzo y trabajo para estar a la altura de la responsabilidad”.

En su mensaje, Salzmann agradeció a Sergio Massa y Malena Galmarini por la confianza, y destacó que su incorporación a la lista representa “una apuesta a una nueva generación”. También remarcó el apoyo de sus compañeros del Frente Renovador de Marcos Paz, subrayando que “se trata de un logro colectivo”.

Respecto al escenario político, la candidata sostuvo que “el 7 de septiembre demostró que cuando el peronismo se organiza y se une no hay derecha que pueda dividirlo”, en alusión a la movilización de esa fecha. Según afirmó, este es “el primer paso para derrotar a Javier Milei y seguir construyendo una alternativa”, mientras que “el segundo paso será en octubre”.

Salzmann celebró además que la Cámara de Diputados de la Nación haya revertido los vetos presidenciales contra las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, y resaltó el rol del Frente Renovador en la defensa de la universidad pública y la salud como derechos esenciales.

De cara a las elecciones, aseguró que Fuerza Patria caminará “en unidad, con la fuerza de los intendentes y toda la lista bonaerense, hacia un nuevo triunfo el 26 de octubre”. Finalmente, coincidió con lo expresado por la diputada María Jimena López al señalar que “los bonaerenses están sufriendo las consecuencias de un ajuste brutal en manos del presidente de la Nación” y que la responsabilidad de la oposición es “construir una alternativa”.