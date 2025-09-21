El Municipio de Marcos Paz acompaña a productores cerveceros locales

Hora de Informarse septiembre 21, 2025
cerv

El intendente Ricardo Curutchet, junto a la secretaria de Economía y Producción, Virginia Goyeneche, mantuvo un encuentro con el responsable de Cervecería Confianza, una de las firmas que forma parte del sello “Hecho en Marcos Paz”.

La empresa enlató recientemente distintas variedades de su producción utilizando la enlatadora municipal, una herramienta que el Municipio pone a disposición de los productores cerveceros locales para potenciar su crecimiento y facilitar el acceso a nuevos mercados.

Esta iniciativa busca impulsar la producción local, brindando a los emprendedores los equipos necesarios para el llenado y enlatado de sus cervezas, garantizando calidad y presentación competitiva.

📌 Si sos cervecero de Marcos Paz y querés envasar tu producción, podés contactarte con el área de Producción:

  • ☎️ Teléfono: 477-5997

  • 📱 Oficina Virtual: 011 3126 8102

