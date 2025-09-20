“El campo en la ciudad”: Bahía Lacau y el crecimiento de La Suerte, una de las mejores queserías del país

La Suerte es, hoy por hoy, una de las queserías más reconocidas de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Con base en Lincoln, esta empresa familiar logró consolidarse en pocos años como referente de calidad, innovación y dedicación. Bahía Lacau, una de las titulares de la firma, habló sobre la historia del emprendimiento, su presente y los proyectos que vienen.

“Mi nombre es Bahía Lacau, soy parte de la familia que hace los quesos. Somos una empresa familiar que empezaron mi abuelo y mi tío abuelo hace veinticinco años. Lo que nos diferencia es que tenemos nuestras propias vacas: además de elaborar quesos, también estamos en la industria lechera. Eso nos permite tener el control de la materia prima desde el origen y garantizar una leche de máxima calidad. Y si mejorás la leche, inevitablemente mejorás el queso”, explicó.

Respecto a la situación del campo en un año complejo por las lluvias, aclaró: “Yo no me ocupo de la parte agropecuaria, pero en cuanto a la producción de quesos, por suerte no hubo afectación. Además, estamos desarrollando un tambo robot, una innovación que ya utilizan otras familias productoras”.

De Lincoln al resto del país

La Suerte nació en Lincoln, pero poco a poco fue ampliando sus horizontes. “La distribución es un área en la que venimos trabajando mucho en los últimos años. Para nosotros es clave que el queso llegue en óptimas condiciones al consumidor final. Por eso exigimos transporte en frío y cadenas de frío completas en cada etapa de distribución. Hacemos mucho hincapié en eso, porque la calidad es nuestra marca registrada”, remarcó Lacau.

Uno de los pasos más ambiciosos de la firma será la apertura de su primer local propio. “En aproximadamente un mes vamos a inaugurar una Casa de Quesos en Pilar, en La Aldea. Será un espacio donde el público podrá probar platos elaborados con nuestros quesos, muchos de ellos creados en conjunto con cocineros reconocidos, y también llevarse nuestros productos directamente. Queremos traer un poco del campo a la ciudad, con una experiencia integral”.

Además, adelantó que la propuesta incluirá alianzas con productores de vinos, chacinados y chefs de distintos puntos del país. “La carta será diversa y colaborativa: ensaladas con queso, sopas con queso, distintas recetas de cocineros amigos. Va a ser una experiencia gastronómica para disfrutar y conocer más sobre el queso”, señaló.

Variedades y tradición

En cuanto a la gama de productos, La Suerte ofrece quesos blandos, semiduros y duros. “Nuestros emblemas son el queso Lincoln, el raclette, el cheddar inglés y el Regio, que es un estilo parmesano. Cada uno tiene su personalidad y buscamos que todos transmitan el trabajo y la pasión que ponemos en la elaboración”.

La fábrica, de perfil artesanal, cuenta con unas diez personas trabajando directamente en la producción, además de los equipos de marketing y los tamberos que forman parte de la empresa. “Se trabaja todos los días, tanto en el campo como en la planta. No hay feriados para nosotros, porque si la leche se pierde, se pierde el queso”, explicó.

El futuro y la identidad local

Consultada sobre la posibilidad de exportar, Bahía fue clara: “Todavía no llegamos al mercado internacional, aunque hemos tenido consultas. Nuestro objetivo es consolidarnos fuertemente en Argentina y, a futuro, quizás expandirnos a países vecinos. Pero primero queremos estar bien presentes en todo el país”.

La Suerte participa activamente en la Expoquesos de Lincoln desde su primera edición. “Es una gran oportunidad para encontrarnos con otros productores y mostrar la fuerza de la zona en la industria quesera. Lincoln y la región tienen una tradición muy fuerte en este rubro”.

Con un pie firme en el presente y la mirada puesta en el futuro, La Suerte se prepara para seguir creciendo. El nuevo local de Pilar será apenas el comienzo de un proyecto que combina raíces familiares, innovación tecnológica y una pasión inquebrantable por hacer quesos de excelencia.

Mariano Plaza