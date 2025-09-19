Más chicas deportistas de acá que dirán presente en Mar del Plata

Hora de Informarse septiembre 19, 2025
patin

Los Juegos Bonaerenses 2025 continúan en su etapa interregional y Marcos Paz ya tiene representantes confirmados para la gran final provincial que se disputará en Mar del Plata.
En Patín Artístico, lograron la clasificación Emilia Truszkowsky, Lucía Días, Abril Iriondo y Alma Días, del club SAPA, junto a Julia Ferrando, de Patín Marcos Paz.
Por su parte, en Tenis Doble femenino las ganadoras fueron Rocío Noli y Julieta Oliataguerre, quienes también estarán presentes en la instancia decisiva.

