Más chicas deportistas de acá que dirán presente en Mar del Plata

Los Juegos Bonaerenses 2025 continúan en su etapa interregional y Marcos Paz ya tiene representantes confirmados para la gran final provincial que se disputará en Mar del Plata.

En Patín Artístico, lograron la clasificación Emilia Truszkowsky, Lucía Días, Abril Iriondo y Alma Días, del club SAPA, junto a Julia Ferrando, de Patín Marcos Paz.

Por su parte, en Tenis Doble femenino las ganadoras fueron Rocío Noli y Julieta Oliataguerre, quienes también estarán presentes en la instancia decisiva.

