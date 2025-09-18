En Las Moras Apart te sentirás como en tu casa, pero en Lincoln

Un refugio de descanso en Lincoln: naturaleza, tranquilidad y hospitalidad

Se acerca el verano, y con él, la oportunidad de disfrutar del aire libre y escapar del vértigo de la ciudad. A sólo 320 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Lincoln se presenta como una de las localidades agroganaderas más prósperas de la provincia: un lugar donde la calma se respira en cada rincón y el tiempo parece transcurrir sin prisas.

Famosa por sus carnavales artesanales —reconocidos en todo el país— y por la calidad de sus quesos, la ciudad también ofrece experiencias únicas para quienes buscan desconectarse. Una de ellas es Las Moras Apart, un alojamiento pensado para vivir la tranquilidad del campo sin resignar comodidad.

Allí, en una amplia casa de dos plantas rodeada de un parque arbolado, el sonido de los pájaros y la vista a los silos cerealeros junto a la antigua estación de tren construyen una postal tan auténtica como apacible. Ideal para compartir un asado en la parrilla y disfrutar del paisaje desde un gran balcón con sillones y mesa, el lugar invita al descanso y al encuentro en familia.

Los anfitriones, Carolina y Alexis ( 2355 50 7797 – 2355 51 9421), reciben a cada visitante con calidez y atención personalizada. El apart cuenta con amplios espacios luminosos, cocina equipada con horno y utensilios, dos baños, un cómodo living con mobiliario moderno y dos habitaciones en la planta alta con ventanales hacia el jardín.

Para los días en que el clima no acompaña, el alojamiento también ofrece TV con acceso a las principales plataformas de streaming. La capacidad es de cuatro personas y las mascotas son bienvenidas, porque la idea es que nadie quede afuera de esta experiencia.

Un detalle que marca la diferencia son las atenciones cotidianas: yerba, té, café, leche en polvo, tostadas, mermeladas y hasta artículos básicos como shampoo, jabón, aceite o condimentos. Todo está pensado para que el huésped se sienta en casa desde el primer momento. Y cuando el calor se hace presente, la piscina con reposeras en el parque se convierte en el complemento perfecto para completar la estadía.

En Las Moras Apart no sólo se alquila un alojamiento: se ofrece un espacio cuidado con dedicación, que deja en quienes lo visitan las ganas de volver.

Instagram:

https://www.instagram.com/lasmorasapart?igsh=b211czQwNHB0emR4

Airnb:

https://www.airbnb.com/l/kLYs6RsM