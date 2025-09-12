Sofía Acevedo continuará en Berazategui jugando al basquetbol

La escolta de Marcos Paz seguirá vistiendo la camiseta aurinegra en la Liga Femenina 2025/26. Referente ofensiva y figura determinante, abre la lista de renovaciones del Hexacampeón.

La construcción del plantel del Deportivo Berazategui inició con una gran noticia. Sofía Acevedo continuará en el club para jugar la Liga Femenina 2025/26, en un anuncio que llega tras la ratificación del cuerpo técnico encabezado por Gonzalo Gómez, junto a Daniel Boratto y Agustín Pizarro.

En la temporada pasada, la China se consolidó como una de las grandes protagonistas del torneo. Fue cuarta en puntos con un promedio de 14.3 (518 en total) y tercera en triples, con 67 conversiones en 36 partidos. En 29 de esas presentaciones superó el doble dígito, lo que representa el 80,56%. Su máxima anotación personal en la competencia llegó en la victoria ante Rocamora (76-70), en la que firmó 34 unidades y alcanzó la histórica barrera de los 1000 puntos en la Liga Femenina (hoy acumula 1178).

Sus noches de récord también se trasladaron al torneo metropolitano por la AFMB, con una actuación memorable ante Ferro Carril Oeste con una planilla de 38 puntos, 10 rebotes, 3 robos, 12 faltas recibidas y una valoración de +48.

Con la Selección Argentina fue bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, plata en los Panamericanos Junior de Cali 2021, oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2017 en 3×3 y podio en el FIBA Américas U18. A ello se suma su participación en la Copa del Mundo U19 de Bangkok, el torneo más importante en las categorías juveniles.

Los Training Camps internacionales le otorgaron una distinción especial al ser elegida jugadora más valiosa del NBA Academy de Latinoamérica, consolidando su proyección y prestigio.