Las chicas de Sapa Fútbol ratifican su buen momento con triunfos

Durante el sábado 6 la Liga Mercedina tuvo Fútbol Femenino de Primera, una quinta fecha que se jugó de manera parcial. El libre fue Club Mercedes y suspendidos quedaron Cerámica vs. Defensores y El Timón vs. Palometas.

De los jugados Pabellón goleó en Marcos Paz a Nicolás y con ello el equipo ”Azul” lidera en soledad. Ya en San Andrés de Giles las locales de El Frontón alcanzaron su primera victoria, superando a Trocha.

El torneo no atraviesa su mejor momento en cuanto a organización, son varios los postergados y además más de un club tiene inconvenientes en conformar el equipo. De la tercera fecha adeudan el juego Timón vs. Nicolás.

Pabellón 14: Camila Fernández 4, Noelia Molina 6, Josefina Santa María 2, Sofía Schieda y Marianela Rodríguez.

Social y Deportivo Nicolás 0.

