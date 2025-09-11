Avanza la obra integral en la Ruta Provincial 6: ya se finalizaron 97 kilómetros

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad, continúa con el plan de mejoramiento integral de la Ruta Provincial 6, una de las trazas estratégicas para la conectividad y el desarrollo productivo de la provincia de Buenos Aires.

Hasta el momento se finalizaron 97 kilómetros de un total de 140 en ejecución, beneficiando a los más de 35.000 vehículos que, según el tramo, transitan diariamente por esta vía.

Las obras comprenden la repavimentación de los sectores con mayor deterioro y la rehabilitación de calzadas en mejor estado, en ambos sentidos de circulación. Además, incluyen la puesta en valor de 16 puentes viales y 12 hidráulicos, el reacondicionamiento de alcantarillas para garantizar un adecuado escurrimiento, la señalización vertical y horizontal, el recambio de luminarias y la colocación de barandas de defensa vehicular a lo largo de la traza.

Los trabajos están divididos en cinco tramos. Ya fueron concluidos el tramo 1 (63 km), el tramo 2 (23 km) y el tramo 5 (11 km).

La mejora integral de la RP 6 busca optimizar la seguridad vial y potenciar la logística productiva de la región. Esta ruta constituye el cuarto anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto con el Camino de Cintura (RP 4), la Avenida General Paz y la Autopista Presidente Perón. Se extiende a lo largo de 180 kilómetros, desde su intersección con la RP 215 en el Gran La Plata hasta la ciudad de Zárate, donde empalma con la RN 12, atravesando 12 municipios en total.

Con estas intervenciones, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos avanza en el fortalecimiento de los corredores viales provinciales, promoviendo la modernización de rutas y caminos, la integración territorial y el desarrollo económico de la provincia.