Quiénes se van del Concejo Deliberante, quiénes llegan y cómo se compondrá

Luego del triunfo rotundo de Fuerza Patria en Marcos Paz, el Honorable Concejo Deliberante se renovará el 10 de diciembre. En la asunción habrá 7 caras nuevas y 2 renovaciones de períodos.

El oficialismo había puesto 6 bancas en juego y no perdió ninguna: ingresarán al recinto Verónica Mc Loughlin (renueva período hasta 2029); Granara, Gonzalo Gastón; Álvarez, Daniela Lucía; Cisneros, Pedro Pablo (también renueva hasta 2029); Irrazábal, Yanina Paola; Botto, Daniel Oscar. Quiénes concluyen la etapa legislativa en el oficialismo: Carlos Guardia, Macarena Kishimoto, Mónica Gómez y Mateo Sagardoy.

Por el lado de la oposición, los ediles que abandonan el Honorable Concejo Deliberante en diciembre son: Anabel Arboledas, Pablo Barreto y Marcos Gagliardi; todos provenientes de Juntos por el Cambio o Cambiemos en su momento. Fuerza política que fue absorbida por LLA (La Libertad Avanza) en provincia de Buenos Aires. En este sentido, con un casi 28% de los votos, la lista violeta en Marcos Paz pudo ingresar en el HCD a los tres primeros candidatos a concejales de la lista, próximos a asumir el 10 de diciembre: Celeste Valenzuela; Ernesto Souza Casadhino y María José Rodoni.

Por lo tanto, a partir del 10 de diciembre el Honorable Concejo Deliberante se conformará de esta manera:

Fuerza Patria: Verónica Mc Loughlin (renueva período hasta 2029); Granara, Gonzalo Gastón; Álvarez, Daniela Lucía; Cisneros, Pedro Pablo (también renueva hasta 2029); Irrazábal, Yanina Paola; Botto, Daniel Oscar.

Unión por la Patria: Jorge Aragunde (2023-2027); Mónica Carmona (2023-2027); Viviana Rodríguez (2024-2027); Víctor Magni (2023-2027); Facundo Mosquera (2023-2027); Marina Salzmann (2023-2027).

Juntos por el Cambio: Helvio Allocati Cormack (2025-2027).

La Libertad Avanza: Celeste Valenzuela; Ernesto Souza Casadhino y María José Rodoni (2025-2029); Agustina Jáuregui (2023-2027) y Julián Altamira (2023-2027).

Marcos Paz tiene Futuro: Sebastián Ameigeiras (2023-2027) y Samanta Olaizola (2023-2027).