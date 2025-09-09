Quiénes se van del Concejo Deliberante, quiénes llegan y cómo se compondrá

Hora de Informarse septiembre 9, 2025
hcd

Luego del triunfo rotundo de Fuerza Patria en Marcos Paz, el Honorable Concejo Deliberante se renovará el 10 de diciembre. En la asunción habrá 7 caras nuevas y 2 renovaciones de períodos.

El oficialismo había puesto 6 bancas en juego y no perdió ninguna: ingresarán al recinto Verónica Mc Loughlin (renueva período hasta 2029); Granara, Gonzalo Gastón; Álvarez, Daniela Lucía; Cisneros, Pedro Pablo (también renueva hasta 2029); Irrazábal, Yanina Paola; Botto, Daniel Oscar. Quiénes concluyen la etapa legislativa en el oficialismo: Carlos Guardia, Macarena Kishimoto, Mónica Gómez y Mateo Sagardoy.

Por el lado de la oposición, los ediles que abandonan el Honorable Concejo Deliberante en diciembre son: Anabel Arboledas, Pablo Barreto y Marcos Gagliardi; todos provenientes de Juntos por el Cambio o Cambiemos en su momento. Fuerza política que fue absorbida por LLA (La Libertad Avanza) en provincia de Buenos Aires. En este sentido, con un casi 28% de los votos, la lista violeta en Marcos Paz pudo ingresar en el HCD a los tres primeros candidatos a concejales de la lista, próximos a asumir el 10 de diciembre: Celeste Valenzuela; Ernesto Souza Casadhino y María José Rodoni.

Por lo tanto, a partir del 10 de diciembre el Honorable Concejo Deliberante se conformará de esta manera:

Fuerza Patria: Verónica Mc Loughlin (renueva período hasta 2029); Granara, Gonzalo Gastón; Álvarez, Daniela Lucía; Cisneros, Pedro Pablo (también renueva hasta 2029); Irrazábal, Yanina Paola; Botto, Daniel Oscar.

Unión por la Patria: Jorge Aragunde (2023-2027); Mónica Carmona (2023-2027); Viviana Rodríguez (2024-2027); Víctor Magni (2023-2027); Facundo Mosquera (2023-2027); Marina Salzmann (2023-2027).

Juntos por el Cambio: Helvio Allocati Cormack (2025-2027).

La Libertad Avanza: Celeste Valenzuela; Ernesto Souza Casadhino y María José Rodoni (2025-2029); Agustina Jáuregui (2023-2027) y Julián Altamira (2023-2027).

Marcos Paz tiene Futuro: Sebastián Ameigeiras (2023-2027) y Samanta Olaizola (2023-2027).

 

 

 

 

 

