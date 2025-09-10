Lincoln: se viene la Expo queso, ideal para los paladares más exigentes

Bajo el slogan “Vení a probar” se acerca una nueva edición de la Expo Queso, el evento que pone en valor la producción quesera y los productos característicos de la cuenca láctea de nuestro distrito. Con entrada libre y gratuita, la feria gourmet tendrá lugar en el predio de la Sociedad Rural de Lincoln durante los días 12, 13 y 14 de septiembre, de 16 a 00 horas.

La novena presentación de Expo Queso brinda al público la oportunidad de degustar todas las variedades de quesos en todas sus formas. Además, el evento estará acompañado por el patio de comidas, habrá charlas y capacitaciones con especialistas de lechería y producción de quesos, cocina en vivo con reconocidos chefs y música con artistas locales para disfrutar del predio de la Sociedad Rural en todo su esplendor.

El sábado 13 a las 18 horas se vivirá el acto de apertura oficial de la Expo Queso 2025, en tanto, la agenda completa del evento está prevista de la siguiente manera:

Cocinas en vivo (sector Escenario):

– viernes 12: con Lu Pérez Pieroni “Cocina para niños” (18 horas);

Pablo Bolzán con “Cocina Ambulante” (19.30 horas).

– sábado 13: Lu Pérez Pieroni “Cocina para niños” (17 horas); Anita Sánchez Costillares (19 horas).

– domingo 14: Familia Tellechea cocina (16 horas); “Delicias sin gluten” a cargo de Juan Grande y Recetario (17.30 horas); El Yeti “Bruta Cocina” (18.30 horas).

Música en Vivo (sector Escenario):

– viernes 12: Club de la Montaña (22 horas)

– sábado 13: Sembrando Futuro (21 horas); Mágico Tropical (22 horas).

– domingo 14: Por Tres (20 horas); Está Pegao’ (21 horas); Les Pelukas (22 horas).

Degustación y Cata:

– viernes 12: Degustación de quesos de especialidad a cargo de la Asociación Argentina de Fromageliers (21 horas – Escenario)

– sábado 13: Cata de Quesos “La Linqueñita” y maridaje con vinos El Enemigo y Ver Sacrum (20 horas – Salón Restaurant, con reserva de tarjeta previa)

Capacitaciones para productores (viernes 11):

– Clínica de quesos artesanales y nuevos desarrollos: evaluación y mejora de calidad – A cargo de INTI y Expo Queso. (10 horas – Salón principal)

– Concurso de Quesos de especialidad para productores a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario e INTI (10 horas – Salón principal)

– Charla sobre industrias: “Concentración por membranas” a cargo de Ing. En Alimentos Juan Manuel Aquino, INTEC. (15 horas – Carpa Institucional)

– Charla sobre “Automatización robótica aplicada a la Producción lechera” a cargo de GEA Farm Technologies. (16 horas – Carpa Institucional)

– Charla sobre Abastecimientos y Tecno Milk Soluciones. (17 horas – Carpa Institucional)