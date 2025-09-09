Las palabras de Curutchet luego del triunfo de su lista

Luego de la jornada democrática que se celebró el domingo en nuestra ciudad y en la provincia, el intendente Ricardo Crutuchet destacó que fue una elección sin ningún tipo de inconvenientes y resaltó la participación ciudadana. «Marcos Paz tuvo un muy buen nivel de participación dentro de las expectativas de lo que podía hacer una elección de medio término», comentó.

En ese sentido señaló que “se obtuvo un triunfo contundente” y que “hay otro país que se puede empezar a construir con sus dificultades, pero que tiene que incluir a todos.»

Por su parte la concejala Verónica Mc Loughlin afirmó que «ha sido una jornada ejemplar, ayer en todas las escuelas se pudo votar con absoluta tranquilidad, hubo una absoluta sintonía incluso entre fiscales de distintos partidos».