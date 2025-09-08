Voto por voto en Marcos Paz, con el 100% de las mesas escrutadas

En el marco de las elecciones provinciales del 7 de septiembre de 2025, Marcos Paz definió sus representantes locales con un contundente triunfo de Fuerza Patria, la fuerza política encabezada por Verónica Mc Loughlin, que se consolidó como la primera opción en el distrito.

Con el 100 % de las mesas escrutadas (152 en total), el distrito 075 contabilizó 32.819 votantes, lo que representa una participación del 63,5 % del padrón, compuesto por 51.674 electores habilitados.

Resultados por fuerza política

Fuerza Patria (2200): 15.437 votos – 49,87 %

La Libertad Avanza (Valenzuela) (2206): 8.493 votos – 27,44 %

Valores Republicanos (Medina) (1008): 3.098 votos – 10,01 %

Unión y Libertad (Tobar) (2207): 1.174 votos – 3,79 %

Frente de Izquierda Unidad (Guiot) (2203): 964 votos – 3,11 %

Nuevos Aires (Pazos) (2205): 678 votos – 2,19 %

Somos Buenos Aires (Saavedra) (2204): 574 votos – 1,85 %

Unión Liberal (2208) (Gómez): 337 votos – 1,09 %

Frente Patriota Federal (Di Florio) (963): 169 votos – 0,55 %

Partido Libertario (Orlando) (1006): 28 votos – 0,09 %

En total, se emitieron 30.952 votos positivos (94,31 %), mientras que hubo 1.861 votos en blanco (5,67 %) y apenas 6 votos impugnados (0,02 %).

Distribución de bancas

Con un cociente de 3.439,11 votos para concejales y 10.317,33 para consejeros escolares, Fuerza Patria se aseguró la mayor representación en el Concejo Deliberante y en el Consejo Escolar, quedando como la fuerza con más peso político en el distrito.

Resultados provinciales

Marcos Paz: Fuerza Patria se impuso también en la categoría provincial El 7 de septiembre de 2025, los vecinos de Marcos Paz participaron de las elecciones provinciales, donde además de cargos locales se eligieron legisladores provinciales. Con el 100 % de las mesas escrutadas (152 en total), el distrito mostró una amplia victoria de Fuerza Patria, que alcanzó el 51,98 % de los votos en la categoría provincial. La participación electoral fue del 63,51 %, con 32.819 votantes sobre un padrón de 51.674 electores habilitados. Resultados – Legisladores provinciales Fuerza Patria (2200): 15.997 votos – 51,98 %

La Libertad Avanza (2206): 8.783 votos – 28,54 %

Valores Republicanos (1008): 2.180 votos – 7,08 %

Unión y Libertad (2207): 1.042 votos – 3,39 %

Frente de Izquierda Unidad (2203): 931 votos – 3,03 %

Somos Buenos Aires (2204): 559 votos – 1,82 %

Unión Liberal (2208): 330 votos – 1,07 %

Frente Patriota Federal (963): 162 votos – 0,53 %

Política Obrera (974): 145 votos – 0,47 %

Movimiento Avance Socialista (959): 107 votos – 0,35 %

Partido Tiempo de Todos (980): 93 votos – 0,30 %

Construyendo Porvenir (1003): 99 votos – 0,32 %

Partido Libertario (1006): 17 votos – 0,06 %

Potencia (2201): 195 votos – 0,63 %

Es Con Vos (2202): 133 votos – 0,43 % En total, las agrupaciones políticas sumaron 30.773 votos (93,77 %). Hubo además 2.028 votos en blanco (6,18 %) y 18 votos impugnados (0,05 %). Comparación con la elección local En la categoría de concejales y consejeros escolares, los números fueron similares: Fuerza Patria obtuvo el 49,87 %, seguida por La Libertad Avanza con el 27,44 % y Valores Republicanos con el 10,01 %. De esta manera, Fuerza Patria consolidó su hegemonía política en Marcos Paz, imponiéndose tanto en las elecciones locales como en las provinciales, con una diferencia de más de 20 puntos sobre su principal competidor.