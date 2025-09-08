Voto por voto en Marcos Paz, con el 100% de las mesas escrutadas
En el marco de las elecciones provinciales del 7 de septiembre de 2025, Marcos Paz definió sus representantes locales con un contundente triunfo de Fuerza Patria, la fuerza política encabezada por Verónica Mc Loughlin, que se consolidó como la primera opción en el distrito.
Con el 100 % de las mesas escrutadas (152 en total), el distrito 075 contabilizó 32.819 votantes, lo que representa una participación del 63,5 % del padrón, compuesto por 51.674 electores habilitados.
Resultados por fuerza política
-
Fuerza Patria (2200): 15.437 votos – 49,87 %
-
La Libertad Avanza (Valenzuela) (2206): 8.493 votos – 27,44 %
-
Valores Republicanos (Medina) (1008): 3.098 votos – 10,01 %
-
Unión y Libertad (Tobar) (2207): 1.174 votos – 3,79 %
-
Frente de Izquierda Unidad (Guiot) (2203): 964 votos – 3,11 %
-
Nuevos Aires (Pazos) (2205): 678 votos – 2,19 %
-
Somos Buenos Aires (Saavedra) (2204): 574 votos – 1,85 %
-
Unión Liberal (2208) (Gómez): 337 votos – 1,09 %
-
Frente Patriota Federal (Di Florio) (963): 169 votos – 0,55 %
-
Partido Libertario (Orlando) (1006): 28 votos – 0,09 %
En total, se emitieron 30.952 votos positivos (94,31 %), mientras que hubo 1.861 votos en blanco (5,67 %) y apenas 6 votos impugnados (0,02 %).
Distribución de bancas
Con un cociente de 3.439,11 votos para concejales y 10.317,33 para consejeros escolares, Fuerza Patria se aseguró la mayor representación en el Concejo Deliberante y en el Consejo Escolar, quedando como la fuerza con más peso político en el distrito.
Resultados provinciales