El Municipio de Marcos Paz y Provincia Microcréditos lanzan una línea de financiamiento para pequeños productores y trabajadores independientes

En una clara apuesta al fortalecimiento económico local, el Municipio de

Marcos Paz impulsa una línea de microcréditos con tasa subsidiada, en el

marco del convenio con Provincia Microcréditos, la empresa de Banco

Provincia destinada a acompañar a emprendedores, trabajadores

independientes y pequeños productores.

Hasta la fecha, ya se otorgaron 35 microcréditos, por un total de $57

millones, con un monto promedio de $2 millones por crédito.

La línea permite acceder a financiamiento con un subsidio de tasa de 13

puntos por parte del municipio y condiciones favorables para su devolución.

Los emprendimientos liderados por mujeres obtienen una bonificación extra

de dos puntos.

“Frente a una situación económica tan difícil, estos convenios muestran la

importancia del trabajo articulado entre la Provincia, la banca pública y los

municipios para fortalecer el empleo y fomentar el desarrollo productivo local”,

sostuvo Emiliano Bisaro, vicepresidente de Provincia Microcréditos.

“Desde Provincia Microcréditos trabajamos junto a los municipios para

potenciar el acceso al crédito porque sabemos que detrás de cada

financiamiento hay un trabajador o una trabajadora que apuesta, con esfuerzo,

a construir un futuro mejor para su comunidad”, concluyó.

Desde el gobierno municipal señalaron que los fondos están destinados a

inversiones productivas, adquisición de equipamiento, mejoras en espacios de

trabajo y capital de trabajo, como parte de una estrategia de desarrollo con

inclusión.

En ese sentido, el intendente, Ricardo Curutchet, señaló: “Esta articulación y

esfuerzo conjunto entre la Provincia y el Municipio permite potenciar a los

pequeños productores y fortalecer el desarrollo de nuestro pueblo”. Y añadió:

“Provincia y Municipio trabajando en herramientas innovadoras que acompañan

a nuestros emprendedores e impulsan la economía local”.

La línea de microcréditos con subsidio de tasa ya alcanza a 20 jurisdicciones

en toda la Provincia de Buenos Aires, consolidando una política de

financiamiento local orientada al trabajo independiente y al desarrollo

productivo territorial.

