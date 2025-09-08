El Municipio de Marcos Paz y Provincia Microcréditos lanzan una línea de financiamiento para pequeños productores y trabajadores independientes
En una clara apuesta al fortalecimiento económico local, el Municipio de
Marcos Paz impulsa una línea de microcréditos con tasa subsidiada, en el
marco del convenio con Provincia Microcréditos, la empresa de Banco
Provincia destinada a acompañar a emprendedores, trabajadores
independientes y pequeños productores.
Hasta la fecha, ya se otorgaron 35 microcréditos, por un total de $57
millones, con un monto promedio de $2 millones por crédito.
La línea permite acceder a financiamiento con un subsidio de tasa de 13
puntos por parte del municipio y condiciones favorables para su devolución.
Los emprendimientos liderados por mujeres obtienen una bonificación extra
de dos puntos.
“Frente a una situación económica tan difícil, estos convenios muestran la
importancia del trabajo articulado entre la Provincia, la banca pública y los
municipios para fortalecer el empleo y fomentar el desarrollo productivo local”,
sostuvo Emiliano Bisaro, vicepresidente de Provincia Microcréditos.
“Desde Provincia Microcréditos trabajamos junto a los municipios para
potenciar el acceso al crédito porque sabemos que detrás de cada
financiamiento hay un trabajador o una trabajadora que apuesta, con esfuerzo,
a construir un futuro mejor para su comunidad”, concluyó.
Desde el gobierno municipal señalaron que los fondos están destinados a
inversiones productivas, adquisición de equipamiento, mejoras en espacios de
trabajo y capital de trabajo, como parte de una estrategia de desarrollo con
inclusión.
En ese sentido, el intendente, Ricardo Curutchet, señaló: “Esta articulación y
esfuerzo conjunto entre la Provincia y el Municipio permite potenciar a los
pequeños productores y fortalecer el desarrollo de nuestro pueblo”. Y añadió:
“Provincia y Municipio trabajando en herramientas innovadoras que acompañan
a nuestros emprendedores e impulsan la economía local”.
La línea de microcréditos con subsidio de tasa ya alcanza a 20 jurisdicciones
en toda la Provincia de Buenos Aires, consolidando una política de
financiamiento local orientada al trabajo independiente y al desarrollo
productivo territorial.