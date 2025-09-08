Elecciones en Marcos Paz: Fuerza Patria se impuso con el 50 % de los votos

Con un total de 53.841 electores habilitados, Marcos Paz vivió una jornada electoral en la que se definieron cargos locales y provinciales. Los resultados provisorios marcaron una clara victoria de Fuerza Patria (Verónica Mc Loughlin), que alcanzó 12.518 votos (49,96 %), consolidándose como la primera fuerza política del distrito.

En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza (Celeste Valenzuela), con 6860 sufragios (27,49 %), mientras que en el tercer puesto quedó Valores Republicanos (Naco Medina), que reunió 2.504 votos (10,02 %).

Más abajo en el ordenamiento se ubicaron:

Unión y Libertad : 933 votos (3,73 %)

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad : 775 votos (3,09 %)

Nuevos Aires : 561 votos (2,24 %)

Somos Buenos Aires : 459 votos (1,83 %)

Unión Liberal : 273 votos (1,08 %)

Frente Patriota Federal : 134 votos (0,53 %)

Partido Libertario: 1 voto (0,01 %)

El triunfo de Fuerza Patria le otorga una mayoría determinante para la conformación del próximo Concejo Deliberante, mientras que las otras fuerzas buscarán consolidar representación en el ámbito legislativo local.

Sobre un total de 152 mesas y la elección de 9 Concejales Titulares, 6 suplentes, 3 Consejeros Escolares Titulares y 3 Consejeros Escolares Suplentes, mientras se aguardan los números exactos, ingresarían 6 concejales de Fuerza Patria (el oficialismo no pierde ninguno de los que puso en juego) y 3 de La Libertad Avanza.