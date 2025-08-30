Pazos: «Quiero que Marcos Paz progrese, quiero ser intendente»

Durante muchos años el ingeniero Aníbal Pazos tuvo varios cargos políticos:

• Secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio de Merlo; Presidente del Consejo de Administración del Hospital Héroes de Malvinas; Director Provincial representante de los Municipios de la Cuenca Alta del Río Reconquista (COMIREC); representante del Municipio de Merlo ante la ACUMAR; Representante de los MUNICIPIOS de la traza de la Autopista Presidente Perón ante el Estado Nacional.

Hace diez años que vive en Marcos Paz con su familia y eligió nuestra ciudad a raíz de la tranquilidad y porque le gustó. Aunque quiere brindarle más desarrollo sostenible y sobre todo, focalizar con infraestructura faltante en los barrios. En exclusiva, para Hora de Informarse, Pazos habló de todo…

-¿Tiene alguna orientación? Es decir, centro, izquierda, derecha, peronista. ¿Cómo podría definir a su espacio?

– Es de centroderecha. Yo soy peronista. Pero hay gente que necesariamente no es peronista, además, no tiene un partido definido tampoco. Hay mucha gente joven. Doctrinariamente, no existe algo distinto del peronismo que no sea con Perón. Ahora, otra variante tiene otro nombre. No es peronismo para mí.

-En el plano nacional o provincial, ¿hay algún político por el cuál usted votaría o quisiera que sea el próximo Presidente?

-Yo creo que todavía no lo tenemos. Todos han estado y ya estuvieron, de alguna forma, con algún cargo. No veo a ningún gobernador tampoco que se destaque.

-¿Cómo afronta este nuevo desafío de ser candidato a concejal en Marcos Paz?

-Primero, por el distrito. Segundo, porque yo creo que tengo una visión más a mediano plazo que al corto plazo. Porque quiero ser intendente de Marcos Paz. Lo tengo con un proyecto macro, que es provincial, que es el de Nuevos Aires. Y su versión local coincide muchísimo con la que yo vengo trayendo ya hace tiempo, que la de la transformación de la gestión y la transformación general de Marcos Paz. Para que despegue, para que se abra como una flor en primavera. Para que explote todo el potencial que tiene. O sea, Marcos Paz no puede estar al lado de Cañuelas y estar años luz debajo. La potencia del interior, como bien dice el eslogan de Nuevos Aires, hay que desplegarla a pleno. Yo creo que los intendentes muy cercanos al conurbano quieren ser más conurbano que interior. Y empiezan a caer en ese espiral que los lleva para abajo, no para arriba.

Porque empiezan a generar una política de expansión, trayendo gente, pero no tienen una política de expansión en cuanto a lo que le tienen que ofrecer el municipio a esas personas y al municipio propiamente dicho. O sea, hay que generar empleo local, para que los chicos no se vayan. No hace falta tener una universidad en cada distrito, podemos tener un Polo Universitario Regional, pero sí, lo que tenemos que tener es un desarrollo industrial en cada distrito. Yo creo que lo peor que nos puede pasar a los distritos pegados al conurbano es que se le peguen todos los defectos del conurbano y tender al hacinamiento. El conurbano está hacinado y lleno de problemas. No se alcanza a satisfacer la demanda de servicios, la demanda de empleo, la demanda de infinidad de cosas que necesita la gente para tener un nivel de vida, de calidad de vida. Estos últimos 10, 12 años Marcos Paz creció demasiado con respecto al resto de los distritos, en cantidad de gente, y no lo veo ese crecimiento en infraestructura, por ejemplo. Que hayan hecho la ruta 40 no significa que el distrito crezca, ya que lo que se debe apuntar es al crecimiento de la infraestructura.

Marcos Paz, por ejemplo, ha tenido 3 impactos negativos importantes: un incinerador, una cárcel a la cual se le va a sumar la cárcel de Villa de Voto y una central termoeléctrica gigante.

-Hábleme de los déficits que ve en la ciudad…

-Yo hacía años que no veía a la gente ponerse la una bolsita en los zapatos para poder salir a casa. Se ponen la bolsita para llegar hasta el pavimento y así poder tomar colectivo y si no está embarrado, hacía años que no veía eso. Si vos vas desarrollando barrio, pero no hacés acceso a los barrios es complicado. Y llega un llega un momento que explota. Y no hablemos de la obra hidráulica…

En Marcos Paz está todo por hacer, quiero que Marcos Paz progrese porque tiene mucho potencial.