La Bodega Atilio Avena se suma al sello Hecho Para Marcos Paz
Este jueves se firmó el acuerdo marco para que la reconocida Bodega Atilio Avena obtenga el sello Hecho Para Marcos Paz, una distinción que busca fortalecer y visibilizar a las empresas y emprendimientos locales.
La secretaria de Producción, Viviana Mignani, celebró la incorporación y destacó: “La misión es promocionar los productos para y por Marcos Paz”.
Por su parte, el gerente general de la bodega, Marcelo Gracieux, expresó su alegría por este paso y señaló: “Se ven las ganas del Municipio de hacer cosas distintas y eso suma muchísimo”.
La Bodega Atilio Avena no solo produce vinos de calidad, sino también aceite de oliva, aceitunas y otros productos gourmet que, a partir de ahora, llevarán con orgullo el sello que identifica a lo mejor de la producción local.