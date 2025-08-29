La Bodega Atilio Avena se suma al sello Hecho Para Marcos Paz

Hora de Informarse agosto 29, 2025
AV

Este jueves se firmó el acuerdo marco para que la reconocida Bodega Atilio Avena obtenga el sello Hecho Para Marcos Paz, una distinción que busca fortalecer y visibilizar a las empresas y emprendimientos locales.

La secretaria de Producción, Viviana Mignani, celebró la incorporación y destacó: “La misión es promocionar los productos para y por Marcos Paz”.

Por su parte, el gerente general de la bodega, Marcelo Gracieux, expresó su alegría por este paso y señaló: “Se ven las ganas del Municipio de hacer cosas distintas y eso suma muchísimo”.

La Bodega Atilio Avena no solo produce vinos de calidad, sino también aceite de oliva, aceitunas y otros productos gourmet que, a partir de ahora, llevarán con orgullo el sello que identifica a lo mejor de la producción local.

Más historias

urna

Voto accesible: el derecho de todos y todas a votar sin dificultades

Hora de Informarse agosto 28, 2025
tag

Marcos Paz lanzó nuevas herramientas de seguridad: app de emergencia y servicio de geolocalización gratuito

Hora de Informarse agosto 28, 2025
diego valenzuela

Diego Valenzuela llevó su campaña a Marcos Paz y cuestionó las tasas municipales

Hora de Informarse agosto 27, 2025

Más Noticias

AV

La Bodega Atilio Avena se suma al sello Hecho Para Marcos Paz

Hora de Informarse agosto 29, 2025
urna

Voto accesible: el derecho de todos y todas a votar sin dificultades

Hora de Informarse agosto 28, 2025
tag

Marcos Paz lanzó nuevas herramientas de seguridad: app de emergencia y servicio de geolocalización gratuito

Hora de Informarse agosto 28, 2025
diego valenzuela

Diego Valenzuela llevó su campaña a Marcos Paz y cuestionó las tasas municipales

Hora de Informarse agosto 27, 2025
voto joven

El primer voto, un compromiso de los más jóvenes

Hora de Informarse agosto 26, 2025