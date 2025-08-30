Naco Medina: “Después de 22 años del mismo intendente, es evidente que hay una desconexión con la realidad que viven los vecinos”

El candidato a primer concejal por «Marcos Paz Tiene Futuro» y «Valores Republicanos», Ignacio «Naco» Medina habló con este medio exclusivamente y considera que será la única alternativa, dentro de dos años, para terminar con el mandato del intendente actual, Ricardo Curutchet. Tema por tema, quién es y qué piensa Naco Medina.

-¿Quién es Ignacio «Naco» Medina y por qué te decidiste a ser nuevamente concejal en Marcos Paz?

-Ignacio “Naco” Medina es un psicólogo de profesión y militante social y político de Marcos Paz por elección. En mis 48 años de edad, he dedicado gran parte de mi vida a la militancia y a estudiar psicología. Desde joven, me involucré en diversas organizaciones que luchan por los derechos de los ciudadanos, y esta experiencia me ha enseñado la importancia de la participación activa en la política de mi ciudad.

Decidí postularme nuevamente como concejal en Marcos Paz porque creo que nuestra ciudad enfrenta desafíos importantes que requieren una atención urgente. A lo largo de los años, he visto cómo las decisiones políticas afectan directamente la calidad de vida de los marcospacences. Mi compromiso es ser una voz que represente a todos, no sólo a unos pocos. Quiero trabajar para construir un futuro en el que cada vecino se sienta escuchado y valorado. La situación actual de nuestra comunidad me impulsa a actuar; no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los problemas persisten. Tras la elección del 2023 decidimos seguir dando pasos para construir la única alternativa real a estos 22 años de gobierno municipal.

-¿Sobre qué bases se puede entender a Marcos Paz Tiene Futuro / Valores Republicanos?

-Este año, Marcos Paz Tiene Futuro y Valores Republicanos llevamos la lista 1008, y nuestra propuesta alternativa se fundamenta en la idea de construir una comunidad unida y organizada. Creemos que la política debe estar al servicio de la gente, y no al revés. Nuestra propuesta se basa en la participación activa de los ciudadanos en el proceso político, fomentando un diálogo constante entre los vecinos y sus representantes. Queremos que cada persona se sienta parte de la solución y no solo un espectador.

Entre nuestras propuestas se incluyen la mejora de infraestructura, donde nos enfocamos en arreglar calles, mejorar la iluminación y garantizar el acceso a servicios básicos como agua y saneamiento, ya que creemos que una infraestructura adecuada es fundamental para la seguridad y el bienestar de todos.

En salud y educación, queremos trabajar en conjunto con los profesionales de la salud y la educación para garantizar que todos los marcospacences tengan acceso a servicios de calidad, lo que incluye mejorar la atención en hospitales y escuelas, así como apoyar a los trabajadores de estos sectores. Y en participación ciudadana, proponemos crear espacios donde los vecinos puedan expresar sus inquietudes y propuestas, buscando que la política sea un reflejo de las necesidades reales de la comunidad y no sólo de decisiones tomadas en despachos lejanos.

Los clubes de barrio también enfrentan una situación inaceptable en el año 2025. Después de veintidós años de gobierno de Curuchet, los jóvenes y adultos que participan en actividades deportivas deben cambiarse en el costado de la cancha debido a la falta de vestuarios dignos. Esta realidad evidencia la ausencia de una política clara y efectiva para fomentar el desarrollo de los clubes de barrio, que son fundamentales para la integración social y el bienestar de la comunidad. Es urgente que se implementen medidas que garanticen instalaciones adecuadas y apoyen a estas instituciones, para que puedan cumplir su rol en la formación y el esparcimiento de los ciudadanos.

Para mejorar la situación de Marcos Paz, es crucial atraer inversión privada y fomentar el desarrollo del comercio local. La falta de planificación y acción por parte de las autoridades ha limitado el crecimiento económico de la región. Se necesita un enfoque estratégico que contemple incentivos fiscales para empresas, mejoras en la infraestructura y apoyo a emprendedores locales. Solo así se podrá revitalizar el comercio en el casco urbano y en otros barrios, generando un impacto positivo en la economía y la calidad de vida de los habitantes.

¿Qué opina de la actual gobernación de Marcos Paz?

La actual gobernación de Marcos Paz ha estado marcada por la falta de respuestas a las necesidades de la comunidad. Después de 22 años de gestión del mismo intendente, es evidente que hay una desconexión entre las autoridades y la realidad que viven los vecinos. La falta de planificación urbana y la ausencia de políticas efectivas han llevado a un deterioro de la calidad de vida en muchos barrios.

Los problemas de infraestructura, como calles en mal estado y falta de servicios básicos, son solo algunos ejemplos de la ineficacia de la gestión actual. La seguridad también es una preocupación constante, ya que muchos barrios carecen de la atención necesaria para garantizar la tranquilidad de sus habitantes. Creo que es hora de un cambio en la forma de gobernar, un cambio que priorice a la comunidad y que busque soluciones reales a los problemas que enfrentamos.

-¿Cómo se imagina el 8 de septiembre? ¿Ingresando al Concejo Deliberante?

-El 8 de septiembre lo imagino como un día de esperanza y renovación para todos los marcospacences. Espero que la comunidad salga a votar masivamente, expresando su deseo de un cambio. Si tengo la oportunidad de ingresar al Concejo Deliberante, mi objetivo será trabajar incansablemente para dar voz a aquellos que han estado marginados y para implementar proyectos que realmente impacten positivamente en la vida de los vecinos.

Imaginamos un concejo donde se escuche la voz de la ciudadanía, donde cada propuesta sea evaluada con seriedad y donde se prioricen los intereses de la comunidad por encima de los intereses particulares. Quiero que los vecinos sientan que tienen un aliado en el concejo, alguien que está dispuesto a luchar por sus derechos y necesidades.

-¿Qué quisiera decirle a los vecinos de Marcos Paz para lograr su voto, confianza y convencimiento de que Marcos Paz Tiene Futuro / Valores Republicanos representa a la política que favorece a Marcos Paz?

-A los vecinos de Marcos Paz, quiero decirles que su voto es fundamental para que podamos construir juntos un futuro mejor. No somos solo un partido político; somos parte de esta comunidad y queremos trabajar codo a codo con ustedes. Les pido que confíen en nosotros, porque estamos comprometidos a escuchar sus inquietudes y a trabajar en proyectos que realmente importan.

Es hora de dejar atrás la apatía y la desconfianza en la política. Juntos, podemos crear un espacio donde cada vecino se sienta valorado y escuchado. No se trata solo de elegir a un representante; se trata de elegir un camino hacia un futuro donde todos tengamos la oportunidad de prosperar. Votar por Marcos Paz Tiene Futuro es votar por un cambio real, por una política que favorezca a todos y no sólo a unos pocos.