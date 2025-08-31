Por qué Colapinto terminó con bronca pese a haber corrido su mejor carrera en Alpine

Paradójicamente, en su mejor fin de semana por la Fórmula 1 del 2025 con Alpine, Franco Colapinto, recibió el peor trato del equipo. Así empezó con las críticas de Flavio Briatore y finalizó con el egoísmo de Pierre Gasly, quien, pese a que estaba perdido por un notorio desgaste y cediendo posiciones sin poder llegar al top 10, no se dejó superar por Fran, lo cual impidió que el argentino llegara a ese lote y sumara puntos por primera vez en la temporada. Se notaba que el auto del argentino, con gomas amarillas nuevas, iba para adelante, y así pasó fácil a Nico Hulkenberg para ser 13°, e inmediatamente fue por Esteban Ocon, al que casi adelante. Paralelamente, Gasly iba perdiendo terreno con ya 46 giras con gomas blandas que no querían más, y quedó delante de su compañero, al que debía haber dejado pasar de inmediato, pero no. Recién Colapinto pudo adelantarlo ya con un par de vueltas para el final, con Ocon imposible de alcanzar. Gracias a la penalización a Kimi Antonelli, el bonaerense avanzó un lugar y terminó 11°, su mejor posición del año luego del 13er puesto en la aburrida carrera en Montecarlo, donde terminaron uno detrás del otro sin poder pasarse.~

