Trabajadores sofocaron un principio de incendio en la UMI Santa Catalina

Hora de Informarse agosto 25, 2025
umi

En la tarde de hoy se registró un principio de incendio en la Unidad Municipal de Inclusión (UMI) Santa Catalina de Marcos Paz. Según informaron, las propias trabajadoras y trabajadores del lugar lograron sofocar rápidamente las llamas, evitando así que el fuego se propagara.

En el espacio había computadoras, cables y material inflamable que pudieron haberse visto afectados, pero gracias a la rápida intervención no se registraron daños materiales de consideración ni pérdidas en el inmueble.

Cabe destacar que no fue necesaria la presencia del cuerpo de Bomberos, ya que la situación pudo ser controlada de manera interna sin poner en riesgo a las personas presentes.

