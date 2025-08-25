Dos prófugas cayeron cuando intentaban ingresar de visita al penal de Marcos Paz

Un control de rutina en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz terminó con la detención de dos mujeres que estaban siendo buscadas por la Justicia en distintas causas.

Según informaron fuentes oficiales, el hallazgo ocurrió durante los controles habituales de ingreso que realiza el área de Visitas y Correspondencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Allí, el sistema SIFCOP arrojó que ambas tenían pedidos de captura vigentes, lo que motivó la inmediata notificación a los juzgados correspondientes y la intervención de la Policía Local, que concretó las detenciones.

Una de las arrestadas fue identificada como Luciana Vanesa Elías, de 38 años, oriunda de Mar del Plata y con domicilio judicializado en la Ciudad de Buenos Aires. Era buscada desde el 6 de diciembre de 2023 por una causa de falsificación de documentos públicos y uso de documento adulterado o falso, tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°12, a cargo de la jueza Elizabeth Paisan.

La segunda detenida resultó ser Noelia Soledad Capoblanco, de 33 años, con domicilio en Rafael Castillo. Sobre ella pesaba una orden de captura emitida el 3 de abril de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°4 de la Capital Federal. Estaba imputada por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, con utilización de un arma impropia y la participación de un menor de edad.

Ambas mujeres quedaron a disposición de la Justicia para ser trasladadas a las unidades correspondientes.

El caso también tuvo repercusión política. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, celebró el procedimiento a través de su cuenta en X (ex Twitter):

“Fueron de visita a la cárcel y se quedaron adentro. Dos delincuentes con pedido de captura quisieron entrar al penal de Marcos Paz. El SPF las detectó y entregó a la Justicia. En las cárceles federales no entra la impunidad. Con nosotros, el que las hace, las paga”.