El Municipio anunció nuevas herramientas habitacionales y acceso a créditos en Marcos Paz

En una conferencia de prensa realizada en la sala de reuniones, el intendente Ricardo Curutchet acompañado por la secretaria de Economía y Producción, Virginia Goyeneche, la concejala Verónica Mc Loughlin y Nancy Smith de Hábitat y Vivienda, informaron sobre las diferentes iniciativas que impulsa el Municipio para brindar soluciones habitacionales en el distrito.

Ricardo señaló que ante el contexto económico nacional que se “ralentiza cada vez más”, se trabaja junto a la provincia y se articula con el sector privado para brindar más soluciones.

“Esta semana recorrimos las viviendas que estamos haciendo con la Provincia y también las del barrio San Eduardo que el gobierno nacional dejó paralizadas. Al igual que con el Jardín 901 hemos notificado por carta documento, si no nos responden nos haremos cargo desde el Municipio junto a la Provincia en este caso”, explicó el Intendente.

Además destacó la articulación entre lo público y lo privado, incluyendo programas de viviendas modulares, materiales de construcción y sistemas autoconstructivos, así como la firma de un fideicomiso con el Banco Provincia para lotes con servicios.

“Hemos sumado la articulación con entidades financieras como puede ser el banco Provincia, el banco Nación, el banco Hipotecario y se le está sumando también el banco Macro”, expresó el intendente, invitando a los vecinos a consultar para acceder a créditos.

En tanto, Goyeneche detalló las herramientas y confirmó que “a partir de la semana que viene comenzaremos con los sorteos de módulos habitacionales y microcréditos a tasa cero basados en el registro de beneficiarios inscriptos en Hábitat”.

Además, resaltó que “vamos a estar sumando un nuevo sistema constructivo que tiene que ver con paneles”, explicó, mencionando talleres de capacitación articulados con el Polo Productivo para que las familias puedan construir sus hogares.

