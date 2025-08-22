Comienzo con aro encendido para Joaco

Hora de Informarse agosto 22, 2025
Después de 2 meses sin básquet Superior y con muchas ansias de arrancar, la Primera Casa de Padua hizo su debut en La Liga Metropolitana, este miércoles, siendo local frente a Alejandro Korn.
Para este nuevo torneo que arranca, el conjunto de Padua pudo mantener gran parte de la plantilla de jugadores que tantas alegrías le diera a su gente y tiene como primer objetivo la clasificación al Federal 2026. Para ello tendrá que salir dentro de los primeros 4 de su grupo.
En el partido inicial, Casa de Padua logró vencer a Korn por 77 a 63 jugando de local, con lo que se extrañaban los partidos de liga.
El equipo del base Joaquín Netto arranca con todo y encestando lo que se pueda. La actuación del chico de Marcos Paz ayudó a su equipo en todo sentido: a mejorar el juego, hacerlo más dinámico y también a brindarle seguridad en cada traslado de la pelota a los de Padua. De hecho, si bien Joaco no convirtió una gran cantidad de puntos (7); fue uno de los players que más minutos en cancha disputó: 21 minutos y medio. Anotó un tiro libre de 2, encestó un triple; colaboró con dos rebotes defensivos y así lo hizo con los ofensivos. Dio dos asistencias que terminaron en puntos para su equipo y al menos sumó 3 recuperaciones y recibió 3 faltas, entre algunas de las estadísticas del partido.
El gran objetivo de los equipos que disputan hoy la Liga Metropolitana es meterse en el PRE y luego en el Torneo Federal del año próximo. Al menos, hasta diciembre, Joaquín tiene contrato con Casa de Padua.

