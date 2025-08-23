Quedó inaugurada la plazoleta de educación vial

Hora de Informarse agosto 23, 2025
plazoleta

El intendente Ricardo Curutchet junto a la secretaria de Gestión Pública, Viviana Mignani, la concejala Veronica Mc Loughlin y autoridades municipales inauguraron la plazoleta de educación vial.
Mignani, señaló que “es un espacio que se recuperó en el predio del tanque de agua y se le da una nueva misión”. “Por un lado está la pista de educación vial destinada a niños de nivel inicial hasta 7 años y por otro un espacio de juegos para que lo disfrute la comunidad”.
Por su parte, Belén Gutiérrez de Espacios Públicos, señaló que la pista es de hormigón y la obra se ejecutó velozmente gracias al trabajo articulado entre las diferentes áreas del Municipio.

