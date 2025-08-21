Sapa, tricampeón de la Reserva de la Liga Mercedina

Hora de Informarse agosto 21, 2025
reserva sapa

Cerrando la batería de partidos que anunció la Liga Mercedina de Fútbol para el fin de semana, en Héroes de Malvinas y 64 jugaron este domingo en la tarde noche Ateneo de la Juventud y Pabellón Argentino (Marcos Paz), el primero pasando directamente a la final tras ser primero en la instancia regular en lo que es al Reserva de Segunda.

El “Azul”, tercero en la tabla, tuvo que afrontar la semifinal ante Holanda y tras superar esa instancia logró un resultado que le permitió tener una noche ideal. Con un gol en cada tiempo, primero Funes y luego Bianchi, el equipo dirigido por Santiago Momesso consiguió consagrarse para desatar los festejos ni bien culminó el encuentro.

Lo de Pabellón en Reserva se trasforma en un tricampeón, dos títulos en Primera en la pasada temporada y este conseguido en el ascenso. Ateneo quedó la puerta luego de una más que interesante campaña, un plantel repleto de juventud que es a lo que apunta la categoría. Para cerrar la primera parte del año quedó la entrega del trofeo y más festejos, el venidero fin de semana comenzará, sin pausa, el Clausura. Aunque algunos podrán postergar ese compromiso.

Pabellón 2: José Funes y Gastón Bianchi.
Ateneo de la Juventud 0.

Más historias

tarj

Lanzan la «tarjeta ciudadana», comercios y emprendedores invitados a sumarse

Hora de Informarse agosto 20, 2025
agostina hein

Agostina Hein, campeona mundial junior en Rumania

Hora de Informarse agosto 20, 2025
naco

Naco Medina, convencido de que son la única fuerza que puede frenar al oficialismo

Hora de Informarse agosto 19, 2025

Más Noticias

reserva sapa

Sapa, tricampeón de la Reserva de la Liga Mercedina

Hora de Informarse agosto 21, 2025
tarj

Lanzan la «tarjeta ciudadana», comercios y emprendedores invitados a sumarse

Hora de Informarse agosto 20, 2025
agostina hein

Agostina Hein, campeona mundial junior en Rumania

Hora de Informarse agosto 20, 2025
naco

Naco Medina, convencido de que son la única fuerza que puede frenar al oficialismo

Hora de Informarse agosto 19, 2025
r40

Entre la ruta 6 y el Puente Pajarito, la nueva ruta 40 es de doble carril

Hora de Informarse agosto 19, 2025