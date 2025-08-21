Sapa, tricampeón de la Reserva de la Liga Mercedina

Cerrando la batería de partidos que anunció la Liga Mercedina de Fútbol para el fin de semana, en Héroes de Malvinas y 64 jugaron este domingo en la tarde noche Ateneo de la Juventud y Pabellón Argentino (Marcos Paz), el primero pasando directamente a la final tras ser primero en la instancia regular en lo que es al Reserva de Segunda.

El “Azul”, tercero en la tabla, tuvo que afrontar la semifinal ante Holanda y tras superar esa instancia logró un resultado que le permitió tener una noche ideal. Con un gol en cada tiempo, primero Funes y luego Bianchi, el equipo dirigido por Santiago Momesso consiguió consagrarse para desatar los festejos ni bien culminó el encuentro.

Lo de Pabellón en Reserva se trasforma en un tricampeón, dos títulos en Primera en la pasada temporada y este conseguido en el ascenso. Ateneo quedó la puerta luego de una más que interesante campaña, un plantel repleto de juventud que es a lo que apunta la categoría. Para cerrar la primera parte del año quedó la entrega del trofeo y más festejos, el venidero fin de semana comenzará, sin pausa, el Clausura. Aunque algunos podrán postergar ese compromiso.

Pabellón 2: José Funes y Gastón Bianchi.

Ateneo de la Juventud 0.