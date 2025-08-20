Lanzan la «tarjeta ciudadana», comercios y emprendedores invitados a sumarse

El intendente Ricardo Curutchet junto a la secretaria de economía y Producción, Virginia Goyeneche, y la concejala Verónica Mc Loughlin, presentaron la tarjeta Ciudadana, para promover la economía local.

Ricardo señaló que “somos heterodoxos de la heterodoxia y en este contexto económico difícil, el Municipio innova y genera herramientas para mover la economía y cuidar el bolsillo”. en ese sentido resaltó el lanzamiento de la tarjeta Ciudadana.

Por su parte, Goyeneche detalló que “es una tarjeta de beneficios que se emite de manera personalizada” y destacó que “puede ser utilizada por cualquier habitante de Marcos Paz y también por quienes nos visiten”, y alentó a los comercios a sumarse para incluir sus productos y promociones.

Para finalizar, Mc Loughlin, comentó que además de la tarjeta y otras políticas, desde el Municipio también apostamos por las fiestas populares como la del último fin de semana y remarcó la función del Estado «acompañando, dando las herramientas, dando los espacios para que se pueda vender y generando estos circuitos”. “Pensamos en las pymes y en los emprendedores de nuestra ciudad que tienen todos los días que ver cómo salir adelante y cómo levantar la venta de sus productos.”, agregó.

Aquellos interesados pueden contactarse a través de la Ventanilla Única vía WhatsApp al 11 3558 6951, vía Mail a Comercio@marcospaz.gov.ar o acercándose a Aristóbulo del Valle 1946 PB.

Navegación de entradas