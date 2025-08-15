Verónica Mc Loughlin: “Nos enfrentamos a un gobierno nacional que está destruyendo a los argentinos”

Verónica Mc Loughlin vive en Marcos Paz desde los cinco años, es la candidata a primera concejal por el oficialismo local y habló exclusivamente con Hora de Informarse antes de la contienda electoral. “Actualmente tengo 53 años soy docente y hace 20 años que trabajo en el municipio de Marcos Paz acompañando la gestión del intendente Curutchet desde el año 2021, estoy en el Concejo Deliberante hoy como presidenta del bloque Frente de Todos. Estoy casada con Joaquín Garitonandía hace más de 30 años y tengo tres hijos”.

-¿Sobre qué bases se puede entender a Fuerza Patria?¿En qué propuesta o propuestas puntuales ustedes hacen hincapié?

-Fuerza Patria es una alianza que surge ante la necesidad que todos entendemos prioritaria de enfrentarnos en unidad a un gobierno que está destrozando la vida de los argentinos, de los bonaerenses, de los marcospacenses con políticas económicas que le hacen muy mal a la gente trabajadora, a los emprendedores, a los industriales de nuestra ciudad en particular. Creo que se vio la importancia de poder mantener la unidad. A pesar de las diferencias, se trabajó duro para eso, y hoy tenemos una propuesta que en unidad presenta una alternativa a nuestros vecinos, con una gestión, con una política y una mirada que incluya a todos los vecinos y a la gente y no que sólo beneficie a los ricos y poderosos.

-¿Qué opina de la actual gobernación de Marcos Paz?

-Fundamentalmente desde Marcos Paz, hoy hacemos hincapié en una gestión política que incluya a todos, que beneficie a los vecinos, que sea una mirada del Estado presente, que acompañe con salud pública, con educación pública, con herramientas de inclusión, como son hoy las tablets que reparte el municipio, ya que el gobierno nacional desfinanció y bajó el programa. Nosotros le brindamos asistencia al vecino y con muchas muchas actividades de cercanía, en un gobierno de tender lazos, de dar la mano a los vecinos, y no de estar de espaldas al pueblo, mirando solamente que cierren los números, desde un escritorio y con un Excel; sino con políticas de inclusión para toda la comunidad.

Yo creo que la gestión del intendente Curuchet es una una gestión, que desde hace 22 años está desarrollada estratégicamente, pensando en cada uno de los vectores que hacen a una gestión de gobierno, con con un plan estratégico trazado desde hace muchos años, esperando el momento adecuado para para poder llevarlo a cabo. Gestionando los recursos en tanto en nación como en provincia para poder llevar adelante, obras de gran magnitud, como son las que hoy estamos viendo: ruta 40, como los desagües y el plan hídrico que está sobre la calle Rivadavia Sur. Es un intendente que pensó en en el crecimiento de de la ciudad y que está trabajando para eso desde hace muchos años y que obviamente como parte de la lista oficialista, acompañamos, valoramos y trabajamos para que podamos seguir teniendo en el Concejo una representación de esta gestión municipal.

-¿Qué quisiera decirle a los vecinos de Marcos Paz para lograr su voto, confianza y convencimiento de que Fuerza Patria representa a la política que favorece a Marcos Paz?

-Seguramente después del 8 de septiembre comenzaremos a trabajar para que también los candidatos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires puedan tener una buena elección, pero estoy segura que Marcos Paz, como lo hemos demostrado en todos los últimos años va a ser un contundente apoyo tanto la gestión del gobernador, como la gestión del intendente. Muchos de nuestros compañeros van a poder entrar en el Concejo Deliberante y así poder representar a todos los vecinos de nuestra ciudad, para el bienestar de todos.

Mariano Plaza

