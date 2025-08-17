Minisúper Orquín celebra el Día del Niño con golosinas y sorpresas para los niños!

En el marco del Día del Niño, Gustavo Orquín y su familia decidieron regalar sonrisas a los más pequeños de Marcos Paz. Desde tempranas horas de la mañana, en el tradicional Minisúper Orquín, ubicado en Vélez Sarsfield 1034 —a metros de la calle Libertad, en el barrio El Palenque—, comenzaron a entregar bolsitas con golosinas, globos y otras sorpresas especialmente preparadas para esta jornada.

Con la calidez que los caracteriza, la familia Orquín invita a todos los niños y sus familias a acercarse hasta las 13 horas para retirar su obsequio. “Es nuestra manera de compartir un momento especial con la comunidad y de celebrar junto a los chicos este día tan importante”, expresaron.

La propuesta fue recibida con entusiasmo por los vecinos, quienes destacaron el gesto solidario y la alegría que generan estas iniciativas en los barrios.

Una vez más, Minisúper Orquín se convierte en un punto de encuentro y en un espacio donde la cercanía y el afecto fortalecen los lazos comunitarios en Marcos Paz.